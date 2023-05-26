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Yerel Tunceli’de dağda kaybolan 2 kişinin bulunması için çalışma başlatıldı
Yerel

Tunceli’de dağda kaybolan 2 kişinin bulunması için çalışma başlatıldı

Yeniakit Publisher
2023-05-26 06:55:00 -
Tunceli’de dağda kaybolan 2 kişinin bulunması için çalışma başlatıldı

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde mantar toplamaya gittikleri dağda kaybolan 2 kişi için arama çalışması başlatıldı.

İlçenin Kırklar Dağı bölgesine dün mantar toplamaya giden Hüseyin Gündüz ve Müslüm İpek’ten haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, sağlık ve Munzur Arama Kurtarma Derneği üyeleri sevk edildi.

Koordineli şekilde arazide çalışma yürüten ekipler, kayıp 2 kişiye ait otomobile ulaştı.

Ekiplerin, bölgedeki arama çalışmaları ise devam ediyor.
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