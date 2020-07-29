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Aktüel

Tunceli'de arazide bulunan şahin yavrusu koruma altına alındı

Yeniakit Publisher
2020-07-29 12:40:23 -
Tunceli'de arazide bulunan şahin yavrusu koruma altına alındı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de arazide bulunan şahin yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce koruma altına alındı.

Merkeze bağlı Kopuzlar köyü kırsalında şahin yavrusu gören kişi, düştüğünü değerlendirerek uzun süre yuvasını aradı.

Yuvayı bulamayan kişi, köyün köpeklerinden korumak için şahini yakalayarak, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Köye giden ekiplerce alınan şahin yavrusu, veteriner kontrolünden geçirildi.

Genel sağlık durumu iyi olan ve korumaya alınan şahin, uçabilecek duruma geldikten sonra bulunduğu bölgede doğaya bırakılacak.

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