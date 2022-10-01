Tunceli'de Alevi dedesi cinsel istismardan tutuklandı

Tunceli merkezde iki yıldır kendisini, "Ben öldüm, geri döndüm, sürekli uçuyorum ve insanların üstündeki nazarı çıkarıyorum, şifacıyım" diye tanıtan 69 yaşındaki Alevi dedesi Hasan Vural, cinsel istismar suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ajansların aktardığı habere göre parkta oturan zihinsel engelli bir kadına cinsel istismarda bulunan Alevi dedesi Vural'ın görüntüleri parkta oturan diğer bir kişi tarafından kaydedildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Vural, çıkarıldığı mahkemece, 'cinsel istismar' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.