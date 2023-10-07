Tunceli’de 2 sığınak imha edildi
Tunceli kırsalında düzenlenen operasyonda, PKK fareler tarafından kullanılan 2 sığınak imha edildi.
Tunceli kırsalında düzenlenen operasyonda, PKK fareler tarafından kullanılan 2 sığınak imha edildi.
Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İl Jandarma Komutanlığımızca, 6 Ekim 2023 günü Pülümür ilçesi Dereyayla bölgesinde gerçekleştirilen 'Şehit J. Er Burhan Yalçın' operasyonunda; 2 sığınak tespit edildi. Yapılan aramalarda; çok sayıda fişek, örgütsel doküman, teknik malzeme, yaşam malzemesi ele geçirildi."