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Yerel Tunceli’de 2 sığınak imha edildi
Yerel

Tunceli’de 2 sığınak imha edildi

Yeniakit Publisher
2023-10-07 09:20:00 -
Tunceli’de 2 sığınak imha edildi

Tunceli kırsalında düzenlenen operasyonda, PKK fareler tarafından kullanılan 2 sığınak imha edildi.

Tunceli kırsalında düzenlenen operasyonda, PKK fareler tarafından kullanılan 2 sığınak imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İl Jandarma Komutanlığımızca, 6 Ekim 2023 günü Pülümür ilçesi Dereyayla bölgesinde gerçekleştirilen 'Şehit J. Er Burhan Yalçın' operasyonunda; 2 sığınak tespit edildi. Yapılan aramalarda; çok sayıda fişek, örgütsel doküman, teknik malzeme, yaşam malzemesi ele geçirildi."

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