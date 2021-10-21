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Gündem Tunceli'de 1 asker şehit oldu, 2 terörist öldürüldü
Gündem

Tunceli'de 1 asker şehit oldu, 2 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı, Eren-7 Operasyonu'nda 2 teröristin öldürüldüğü ve bir jandarma personelinin şehit olduğunu bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-10-21 15:52:00 -
Tunceli'de 1 asker şehit oldu, 2 terörist öldürüldü

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Tunceli'de düzenlenen operasyonda Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu'nun ağır yaralandığı belirtildi.

Helikopterle bölgeden alınarak Erzincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Tortumlu'nun müdahaleye rağmen kurtarılamadığı kaydedildi.

Açıklamada, "Şehidimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun." ifadeleri kullanıldı.

Jandarma personelini şehit eden terörist etkisiz hale getirildi

Çıkan çatışmada Tortumlu'yu şehit eden teröristin Terör Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer alan "Kurtay Şerzan" kod adlı Hayrettin Güneş olduğu ve onunla birlikte bir teröristin daha ölü ele geçirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanı Soylu'dan şehit Tortumlu için taziye mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tunceli'de devam eden ve 2 teröristin etkisiz hale getirildiği Eren-7 Operasyonu'nda ağır yaralanan kahraman jandarmamız Burak Tortumlu şehit düştü. Rabbim, şehidimizin ailesine sabr-ı cemil ihsan eylesin; makamı cennet, mekanı ali olsun inşallah." ifadelerini kullandı.

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