Yurdun büyük bölümü soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında. Tunceli’de de şiddetli kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bu sebeple öğrenciler yarın yani 9 Şubat Çarşamba günü okulların tatil olup olmayacağını araştırmaya başladı.

Tunceli yarın okullar tatil mi 9 Şubat! Tunceli’de okullar kaç gün tatil?

Tunceli’de kar yağışı sebebiyle 8 Şubat Salı günü öğleden sonra okullar yarım gün tatil edildi. Tunceli Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle olası risk durumlarına karşın; Tunceli İl Merkezimizde Okullarımız bugün öğleden sonrası için tatil edilmiştir” denildi.

Öğrenciler okulların yarın tatil olup olmadığını merak ediyor. Konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Valilikten tatile ilişkin bir açıklama geldiğinde haberlerimizde yer vereceğiz.