Tunceli Valiliği’nden aşure ikramı

Tunceli’de valilik tarafından düzenlenen etkinlikte, vatandaşlara aşure ikram edildi.

Muharrem Oruçları’nın bitmesi nedeniyle Tunceli valiliği tarafından program düzenlendi. Kent Meydanında düzenlenen etkinlikte Alevi Dedesi’nin dua etmesinin ardından Vali Sonel, vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Tunceli’nin ülkenin en önemli yörelerinden biri olduğunu belirten Vali Tuncay Sonel, "Rabbim, birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Bu birliğimize, dirliğimize, güzelliğimize göz diken hainlere fırsat vermesin.Hükümetin destekleri ve güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla kent,artık huzur şehri oldu. Tunceli, muhteşem doğasıyla, misafirperverler insanlarıyla, güzel insanlarıyla, değerleriyle, Munzur’uyla, Pülümür’üyle, yedi ilçesiyle en önemli yörelerimizden bir tanesi. Bu güzel memleketimizin bu güzel yöresine daha da güzel işler yapacağız. Aşure etkinliğinin hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Başta Peygamber efendimizi, Hazreti Ali ve Hazreti Hüseyini olmak üzerebu uğurda tüm şehitlerimize rahmet diliyoruz” dedi.

Etkinliğe,Vali Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Atbaş, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, İl Genel Meclis Başkanı Hüseyin Arslan, Pülümür Belediye Başkanı Müslüm Tosun, Nazımiye Belediye Başkanı Cafer Kırmızıçiçek, İl Müftüsü Aşır Durgun, Alevi Dedeleri, kurum amirleri ile vatandaşlar katıldı.