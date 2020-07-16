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Aktüel

Tunceli Valiliği sosyal medyada paylaşılan video ile ilgili soruşturma başlattı

Valilik: - "İlgililer hakkında görevden uzaklaştırma işlemi yapılmıştır"

Yeniakit Publisher
2020-07-16 00:00:53 -
Tunceli Valiliği sosyal medyada paylaşılan video ile ilgili soruşturma başlattı

TUNCELİ (AA) - Tunceli Valiliği, soysal medyada paylaşılan ve Nazımiye ilçesinde görevli kamu personellerince çekildiği tespit edilen video ile ilgili soruşturma başlattı.

Valilikten yapılan açılamada, "Nazımiye ilçemizde görev yapan kamu görevlilerince çekildiği tespit edilen, bazı sosyal medya ortamlarında paylaşılan ve vatandaşlarımızı rencide edici nitelikte söz ve davranışlar içeren videoyu çeken ve yayımlayanlar hakkında gerekli soruşturma Valiliğimizce başlatılmıştır. İlgililer hakkında görevden uzaklaştırma işlemi yapılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, konun hassasiyetle takip edileceği kaydedildi.

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