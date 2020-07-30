Tunceli AK Parti İl Başkanı Tek'ten "Yıldırım-4 Munzur-Kutu Operasyonu"na destek:

TUNCELİ (AA) - AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek, Tunceli'de dün 1006 personelin katılımıyla başlatılan "Yıldırım-4 Munzur-Kutu Operasyonu"na destek verdiklerini açıkladı.

Başkan Tek, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşların huzuru için canla başla çalışan tüm kahramanlara muvaffakiyet dilediğini belirtti.

Terör örgütü PKK başta olmak üzere tüm terör örgütlerinin nefes alamaması için kentte başlatılan "Yıldırım-4 Munzur-Kutu Operasyonu" ile güvenlik güçlerinin bir defa daha destan yazacağını ifade eden Tek, şu ifadeleri kullandı:

"Madde bağımlılığı ve terörle mücadele eden kahramanlarımızın tek isteği, kentimizin huzurunu zedelemek isteyen alçaklara müsaade etmemektir. Bu kapsamda Tunceli ailesi olarak biriz, beraberiz. Kentimizin hak ettiği konuma ulaşması için bizler de yöre vatandaşları olarak kahramanlarımızın yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz."