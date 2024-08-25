Tuncay Özkan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret! AK Parti'den sert tepki geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yaptığı açıklamasında muhalefeti liyakat üzerinden ahlak tüccarlığı yapmakla ve elitist olmakla suçladı. CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik skandal sözler sarf etti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Özkan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaretlerine sert tepki gösterdi.

TUNCAY ÖZKAN'DAN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A ÇİRKİN SÖZLER

CHP İzmir Milletvekili Özkan X'teki hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan için, "Seni gidi züppe seni! Sarayda otur, tahta kurul, dolarlar, milyarlar oyuncağın olsun, israflık, müsriflik yoldaşın, zenginler senin arkadaşın bize mi diyorsun 'gösteriş müptelası' diye? 13 uçak sende. Lüks hayat sende. Konvoylar dolusu otomobil yurt içinde yurt dışında sende. 22 yılda milleti fakir fukara koyup zenginlerin partisi olmak sende. Fakirle fukarayla dalga geçen partili sende. Dolar milyarderleri sende. Zindanlar bizim, saraylar senin, gösterişli olan biz öyle mi? Kıskandın mı? Seni sarayın züppesi seni! Erken seçim istiyoruz. Hodri meydan!" ifadelerini kullandı.

"BİZİM DEĞİL CHP'NİN SORUNUDUR"

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Özkan'a AK Parti Sözcüsü Çelik'in tepkisi şöyle:

"Bir CHP milletvekilinin Cumhurbaşkanımıza dönük siyasi ahlaktan yoksun ve çirkinlik abidesi sözleri, bu kişinin kendi kendisine ayna tutmasından ibarettir. Bu CHP Milletvekilinin, Cumhurbaşkanımıza dönük çirkin üslubunun, Hollandalı Türk ve İslam düşmanı, faşist Geert Wilders ile aynı dalga boyunda olması, bizim değil, CHP’nin sorunudur."

"DİLİNİ İÇERİ SOK, SANA BURADAN SU VEREN DE OLMAZ KEMİK ATAN DA"

CHP'li Özkan'ın hakaretlerine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Dağ da sert tepki gösterdi.

Dağ, "Hakaret, yalan ve iftira ile seçim kazanamadılar. Recep Tayyip Erdoğan'dan öyle bir tokat yediler ki sırça köşklerinden de kovuldular. Şimdi 'Milletin Adamına' dil uzatarak dikkat çekmeye çalışıyorlar. Dilini içeri sok, sana buradan su veren de olmaz kemik atan da." sözlerini kaydetti.