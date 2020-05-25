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Gündem

Tunç Soyer'in hesabından yapılan paylaşım istifa getirdi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşım sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu. Yaşanan durum sonrası açıklama yapan Soyer, paylaşımı sosyal medya hesabını kullanan personelin yanlışlıkla yaptığını ve hatasını anlayıp istifa ettiğini söyledi..

Yeniakit Publisher
2020-05-25 18:44:00 -
Tunç Soyer'in hesabından yapılan paylaşım istifa getirdi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in hesabından yapılan paylaşım eleştirilere neden oldu. Soyer açıklamasında "Kişisel sosyal medya hesabıma mesajları girmekle sorumlu bir personel, kendi hesabından attığını düşünerek bir paylaşımda bulunmuştur. Hatasını fark edip sorumluluğu gereği istifasını vermiştir" ifadelerini kullandı.

Kendi hesabı sanıp İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in hesabından paylaşım yapan danışman, istifasını verdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in sosyal medya hesabından yapılan paylaşım eleştirilere neden oldu.

Soyer'in kendi hesabından "Sadece insanların değil, İzmir'deki bütün canlıların başkanı. @tuncsoyer başkanımız" mesajı paylaşıldı.

Tunç Soyer daha sonra yine sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

İşte o mesajlar:

Kişisel sosyal medya hesabıma mesajları girmekle sorumlu bir personel, kendi hesabından attığını düşünerek bir paylaşımda bulunmuştur. Hatasını fark edip sorumluluğu gereği istifasını vermiştir.

 

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