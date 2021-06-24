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Gündem Tunç Soyer’den inanılmaz ihale! Vatandaşın parası yine heykel peşine gidecek
Gündem

Tunç Soyer’den inanılmaz ihale! Vatandaşın parası yine heykel peşine gidecek

İzmirli’ye hizmet yerine, heykel açarak gündem oluşturan CHP’li izmir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yine inanılmaz bir ihale ile gündeme geldi. Vatandaş başkandan hizmet beklerken, İzmir Belediyesi, şehirdeki heykel sayımı için bir şirkete 171 bin 558 TL ödeme yapacak.

Yeniakit Publisher
2021-06-24 12:05:00 - 2021-06-24 12:02:09
Tunç Soyer’den inanılmaz ihale! Vatandaşın parası yine heykel peşine gidecek

Heykel için harcanan paralarda oldukça cömert olan CHP'li belediyeler, bu faaliyetlerinden vazgeçmiyor.

Bu belediyelerin başında ise CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi geliyor. Geçtiğimiz aylarda yeni bir proje başlatan Tunç Soyer liderliğindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi, şehirde bulunan heykel, anıt ve rölyefler için harekete geçip bunların sayımı amacıyla ihale açtığını duyurdu.

Heykeller tek tek sayılacak

İhalede, İzmir'deki heykellerin tek tek sayılıp fotoğraflanması koşuluna yer verildi.

İhaleyi alan firma ayrıca daha önce yapılan heykel çalışmalarını derleyecek, saha çalışması yapacak, ilgili kurumlarla irtibata geçecek.

171 bin 558 liraya sonuçlandı

Heykel sayma ihalesi, 11 Mayıs'ta elektronik ortamda yapıldı.

İhaleye İzmir başta olmak üzere İstanbul, Adana, Ankara ve Diyarbakır gibi illerde faaliyet gösteren 11 farklı firma ve kişiden teklif geldi.

Vatandaşlar ise, "Allah'ım aklımıza mukayyet" ol diyerek tepki gösterdi.

254 bin 697 lira 50 kuruş muhammen bedelle çıkılan ihale, 171 bin 588 teklif veren firmaya  verildi.

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