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Siyaset Tunç Soyer’den İmamoğlu ve Yavaş’a şok!
Siyaset

Tunç Soyer’den İmamoğlu ve Yavaş’a şok!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, 'Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın Cumhurbaşkanı adaylığına nasıl bakıyorsunuz?' sorusuna "Eğer CHP içinden bir aday ismi önerilecekse, önceliğin Genel Başkan Kılıçdaroğlu’na verilmesi uygun olur" şeklinde cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2022-02-25 12:10:00 -
Tunç Soyer’den İmamoğlu ve Yavaş’a şok!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı şok edecek bir çıkış geldi.

"Öncelik Kılıçdaroğlu olmalı"

Soyer,, Cumhuriyet gazetesine verdiği röportajda "Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?” sorusuna "Eğer CHP içinden bir aday ismi önerilecekse, önceliğin Genel Başkan Kılıçdaroğlu’na verilmesi uygun olur" cevabını verdi.

İşte Soyer'in o açıklaması;

Ülkemizin yeniden demokratik bir zemine oturması, hak ve özgürlükler adına evrensel standartların hâkim kılınması, yargı bağımsızlığının güvence altına alınması ve çarşı-pazarı yangın yerine çeviren ekonomik çöküşe son verilmesi açısından Millet İttifakı’nın attığı adımları son derece önemli buluyorum. Ama bugünün meselesi adayın kim olacağı değil, sistemin nasıl kurulacağıdır. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun birleştirici tavrı ve öncülüğüyle altı lideri aynı masada toplayan kararlılık, elbette ilerleyen süreçte aday isminin belirlenmesi noktasına da ulaşacaktır. Bu aşamadan sonra özellikle bizler gibi makamı gereği daha fazla sorumluluk sahibi olması gereken kişilerin gönlümüzden geçen isimleri zikrederek liderleri de zor durumda bırakmaması daha doğru olur. Zaten Millet İttifakı’nın dışında kalan unsurlar bu konuyu neredeyse her gün gündeme getirip ekranlara taşıyor. Ben bu tuzağa düşülmemesi gerektiği inancındayım. Eğer CHP içinden bir aday ismi önerilecekse, önceliğin Genel Başkan Kılıçdaroğlu’na verilmesi uygun olur.

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Yorumlar

Seza

Bencede keMAL amca aday olsun
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DRSN

İ..... KILIKLI DOĞRU SÖYLEMİŞ
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