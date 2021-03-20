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Gündem Tunç Soyer’den de bu beklenirdi! Karar sonrası skandal açıklama
Gündem

Tunç Soyer’den de bu beklenirdi! Karar sonrası skandal açıklama

LGBT bayrağı sallayıp şov yapan CHP’li Tunç Soyer’den İstanbul Sözleşmesi ile ilgili açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2021-03-20 17:16:00 -
Tunç Soyer’den de bu beklenirdi! Karar sonrası skandal açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan gece yarısı kararnamesi ile Türkiye, aile yapısını ifsad projesi İstanbul Sözleşmesi'nden çekildi.

Feministlerin siyasi malzeme haline getirdiği İstanbul Sözleşmesi’nin iptali Türkiye’de milyonları sevindirdi.

Karar sonrası peş peşe açıklamalar yapılırken konuyla ilgili skandallarla gündeme gelen CHP’den hükümeti hedef alacak yorumlar geldi.

Sosyal medyada skandal açıklamalara CHP’li Tunç Soyer de dahil oldu. Bir yanda LGBT bayrağı sallarken diğer yandan belediye binasını LGBT renkleri ile çevreleyen Tunç Soyer’den şaşırtmayan açıklama geldi.

Soyer, ‘İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmek toplumsal cinsiyet eşitliğini hedef almaktır. Bu yolla gündelik hayatın normalleşmesi ve toplumsal barışın sağlanması engelleniyor. Bu nedenle kadınlar ölümle, şiddetle baş başa bırakılıyor. Buna izin vermeyeceğiz’ dedi.

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