Tunç Soyer, Tarkan konseri için servet dökmüş!

Geçtiğimiz yıl İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşu etkinliklerinde İzmir'de sahne alan Tarkan konseri için belediyenin kasasından çıkan rakam belli oldu. Soyer yaptığı ilk açıklamalarında Tarkan'ın konser için ücret almayacağını söylemesine rağmen megastara 3 milyon 540 bin lira verildi. Sayıştay'ın 2022 raporu ile CHP'li Soyer'in yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kasasından konser için toplamda 29 milyon lira çıktı.

Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz yıl İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yıl dönümü olan 9 Eylül'de Tarkan Konseri düzenledi. Konsere saatler kala 1. Kordon'da kurulan sahne, rüzgarın etkisi ile çöktü. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olay sonrası İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer konserin planlandığı gibi yapılacağını açıkladı.

İKİNCİ BİR SAHNE KURULDU

Ardından da Gündoğdu Meydanı'na ikinci bir sahne kuruldu. Yaşananlar sonrası Mega Star Tarkan'a ne kadar ücret ödendiği merak konusu oldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ısrarla Tarkan Konserinin İzmirliye ne kadara mal olduğunu açıklamaktan kaçındı. Baskıların giderek artması üzerine Soyer, Tarkan'ın konser karşılığı belediyeden ücret almadığını söyledi. Sonra ağız değiştirerek Tarkan'a sadece kaşe ücreti adı altında ödeme yapıldığını, bu paranın da sponsorlar tarafından karşılandığını, belediyenin kasasından bir kuruş bile çıkmadığını belirtti.

SAYIŞTAY ORTAYA ÇIKARDI

Sayıştay'ın Büyükşehir Belediyesi'nin fuarcılık şirketi İZFAŞ'la ilgili olarak hazırladığı denetim raporu, tüm gerçekleri gün yüzüne çıkardı. Rapora göre İZFAŞ, Tarkan konseri için sahne, ışık ve ses sistemi kurulması ve konserin teknik olarak sorunsuz şekilde gerçekleşmesi için Star As Firması ile 25 Ağustos 2022 tarihinde 17 milyon TL'lik sözleşme imzalamış. Sahnenin konsere saatler kala rüzgarın da etkisi ile çökmesi üzerine İZFAŞ tüm sorumluluk yüklenici firmada olmasına rağmen Star As ile 6 Eylül tarihinde ikinci bir sahne kurulumu için 8,5 milyon TL değerinde ek sözleşme yapmış. Tüm bunlar yetmezmiş gibi yüklenici firmanın ikinci sahne kurulumu için hava yolu ile İzmir'e getirttiği 40 kişilik teknik ekibin uçak bileti masrafları ile 60 kişilik konaklama gideri de İZFAŞ tarafından karşılanmış.

SÖZLEŞME HÜKÜMLERİ UYGULANMAMIŞ

Sayıştay tarafından eldeki belgeler ışığında hazırlanan raporda İZFAŞ tarafından düzenlenen etkinlikte idare aleyhine uygulamalar yapıldığı ve sözleşme hükümlerinin uygulanmadığına dikkat çekildi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

KONAKLAMA GİDERLERİ SÖZLEŞME BEDELİNDEN KARŞILANMALIYDI

Asıl sözleşme kapsamında işin teknik şartname hükümlerine göre yerine getirilmesinin yüklenicinin sorumluluğunda olup, buna istinaden yüklenicinin çalıştıracağı ekibin ulaşım ve konaklama giderlerinin de sözleşme bedeli içinden karşılanması gerektiğini belirten Sayıştay: "Yüklenicinin sorumluluğunda olan, kendi çalışanlarına ilişkin ulaşım ve konaklama işleri için şirkete ek mali yük getirecek şekilde sonradan ek protokol yapılması, İZFAŞ aleyhine sonuç doğurmuştur" ifadelerine yer veridi

PARA CEZASI DA KESMEMİŞ

Raporda ayrıca sahnenin çatı sisteminin yıkılması sonucunda konserin başka bir sahnede yapılmasının işin teknik şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi anlamına geldiğini belirten Sayıştay, İZFAŞ'ın yüklenici firmaya teknik şartname hükümlerini yerine getirmemesi nedeniyle para cezası uygulaması gerekirken uygulamadığının da altını çizdi. Raporda ayrıca yüklenicinin sorumluluğunda olan işlerin şirket kaynaklarından karşılanmaması gerektiği de belirtildi.