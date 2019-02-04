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Tunç Soyer, sessizliğini bozdu: Babamla gurur duyuyorum!

CHP içinde tartışmalara neden olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, sessizliğini bozdu. Babası ile ilgili açıklamalarda bulunan Soyer, "Babam Fethullah Gülen'in hapse atılmasıyla ilgili kararı veren hakimdir. Bu benim için gurur vesilesidir" dedi.

04 Şubat 2019 Pazartesi 22:32
Tunç Soyer, sessizliğini bozdu: Babamla gurur duyuyorum!

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, babası ile ilgili yapılan eleştirilere canlı yayında yanıt verdi. Soyer, "Babam Türk ordusunun şerefli bir subayıdır. Dedem Kuvayı Milliye'nin kahramanıdır. Onlarla gurur duyuyorum." ifadesini kullandı.

"Babam Fethullah Gülen'e hapis kararı veren hakimdir"

Soyer, katıldığı canlı yayında, babasının 12 Eylül Darbesinde aldığı kararlar nedeniyle kendisini eleştirenlere yanıt verdi. Soyer yaptığı açıklamada, "Ben 10 yıllık başkanlığım döneminde bir kez babamla ilgili cümle kurdum. O da 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde bir şey hatırladım. Babam Fethullah Gülen'in hapse atılmasıyla ilgili kararı veren hakimdir. Bu benim için gurur vesilesidir. Bunu paylaşmak istedim. Babamla ilgili, geçmişte yaptıklarıyla ilgili hiçbir cümle kurmadım. Babam Türk ordusunun şerefli bir subayıdır. Dedem Kuvayı Milliye'nin kahramanıdır. Onlarla gurur duyuyorum. Darbeye karşıyız tabii ki. Demokrasi tabii ki sonuna kadar sahip çıkmamız gereken bir şey. 10 yıldır belediye başkanıyım ama bu tartışmalar büyükşehir belediye başkanı olunca bu tartışmalar gündeme getirildi." ifadelerini kullandı.

Soyer'in açıklamalarından satırbaşları:

"Babam hukuku korudu"

12 Eylül'le ilgili hiç iyi şeyler düşünmüyorum. Bunun savunulur yanı yok. Benim babam askeri savcı, devlet memuru ve bir asker. O hiyerarşi içinde önüne gelen davanın gereğini yapmak zorunda. Bu bazen MHP'ye, bazen Dev-Genç'e, bazen TÖBDER', rahmetli Ecevit'e.. Babam bir devlet memuru, hukukçu. O günün koşullarında hukuku korumak için elinden geleni yaptığını biliyorum.

"Cindoruk ve Baykal bana babamı anlattı"

Geçen Hüsamettin Cindoruk beni aradı. 'Babanı bana sorsunlar. Ben onun ne kadar iyi olduğunu biliyorum' dedi. Sayın Baykal'ı ziyaret ettim. Benzer şeyleri söyledi. Ben demokrat bir insanım, demokrasiye aşkla inanan bir insanım. Nasıl ülkücülerle, MHP'lilerle her ay toplanıyorsam demokratlığıma daha nasıl örnek verebilirim size bilmiyorum

"12 Eylül döneminin neresini savunacaksınız ki..."

O dönem karanlık dönem. Neresini savunacaksınız. Babamla konuşurduk. Uğur Mumcu'yla yaptıkları bir kitap var 12 Eylül adaleti üzerine. Bende o dönem ve demokrat ve görevini yapan birisi olarak bir algısı var bende babamın.

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Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 22:32
  1. İzmir
  2. Uğur Mumcu
  3. 12 Eylül
  4. Fethullah Gülen
  5. Tunç Soyer
  6. Hüsamettin Cindoruk
  7. MHP
  8. 15 Temmuz darbe girişimi
  9. 15 Temmuz

YORUM YAZ

  • mustafamustafa6 dk önce
    ulan 12 eylül de mahkemelerde milleti sağcı solcu deyip çatır çatır asıp kestiniz şimdi çıkmış babası fetö yü hapsetmek istemişte guru duyuyormuş. adi şerefisizler.binlerce kişiyi idam edip katliam yap sonrada başaramadığı iş için babasıyla gurur duyan adi PKK yandaşı şerefsiz seni.
  • Ruhi SakmanRuhi Sakman8 dk önce
    HERKESİN BİLDİĞI GIBİ NURETTİN SOYER 12 Eylül Kenan Evren Darbesinde hakim değil,ULKÜCÜLERE YAPTIĞI - YAPTIRDIĞI işkencelerle ünlü SIKIYÖNETİM SAVCISIDIR...
  • Fatih Fatih 15 dk önce
    Baban kadar başına taş düşsün.
  • ataata21 dk önce
    babanın taaa .....

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