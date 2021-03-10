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Ekonomi Tunç Şatıroğlu'ndan bomba dolar analizi! 7.51'in üzeri köpük
Ekonomi

Tunç Şatıroğlu'ndan bomba dolar analizi! 7.51'in üzeri köpük

Finans uzmanı ve teknik analist Tunç Şatıroğlu'ndan dolar kuruyla ilgili bomba tahminler geldi. Dolar/TL'de 7.51'in üzerinin köpük olduğunu belirten Şatıroğlu, düşüş beklediğini belirtip rakam verdi...

Yeniakit Publisher
2021-03-10 16:13:00 - 2021-03-10 16:24:47
Tunç Şatıroğlu'ndan bomba dolar analizi! 7.51'in üzeri köpük

Doların dün aniden yükselen ateşi bugün düşmeye başladı. Dün 7.7831 seviyelerine çıkarak son 3 ayın zirvesini gören dolar/TL, 7.70'in altında başladığı günde şu sıralar 7.65 seviyesine kadar geriledi. Teknik uzman Tunç Şatıroğlu, sosyal medya hesabından dolarla ilgili bomba tüyolar verdi. 

Sabah saatlerinde "Dünkü yükseliş anormaldi" diyen finans uzmanı ve teknik analist Tunç Şatıroğlu, "2 saatlikte Kaufman ortalaması 7,66'dan geçiyor ve buranın üzerinde bulunuyor. 7,65 veya daha aşağı gitmesi durumunda satışların hızlanmasını beklerim. Eğer yurt dışı benzer para birimleri gibi hareket etmiş olsaydık kur dün 7,56 olurdu ve şimdi de 7,51 olmalıydı" değerlendirmesi yaptı.

Dolarda 7.51'in üzeri köpük, 7.65 ve 750'de satın...

Şatıroğlu, "Yani eğer bilmediğimiz başka bir haber veya gelişme yoksa 7,51 üzeri köpük. Ancak 7,50 de destek konumunda. O zaman strateji şöyle olmalı. 7,65 üzerinde TUT, 7,65 aşağı kırılırsa üçte birini sat, 7,50 kırılırsa üçte birini sat ve geri kalanını tutmaya devam et gibi" tavsiyesinde bulundu..

7.65 sonrası satışlar hızlanacak...

Tunç Şatıroğlu, "7,65 veya daha aşağı gitmesi durumunda satışların hızlanmasını beklerim. Eğer yurt dışı benzer para birimleri gibi hareket etmiş olsaydık kur dün 7,56 olurdu ve şimdi de 7,51 olmalıydı."

Birinci destek kırıldı: Üçte birini satın

Dolar saat 16:00 sularında 7.65'i görünce bu sefer Şatıroğlu'ndan şu uyarı geldi: "Dolar kurunda sabah bahsettiğim birinci destek kırıldı. Öğleden sonra da alış yok. Borsada bozulma yok. Demek ki dün spekülatif hareketler oldu bitti. Şimdi düşen kanalın altına doğru hareket başladı. Benzer ülke paraları da değer kazanıyor."

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