Tuna: "Anketlerde açık ara öndeyiz"

Cumhur İttifakı MHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan AdayıHamit Tuna, Mersin’in kendi dönemlerinde hizmetin en güzelini ve en fazlasınıalacağını belirterek, "Bunun sözünü veriyoruz. Zaten anketlerde açık ara öndeyiz.Ama öndeyiz diye durmuyoruz, daha fazla çalışarak, daha çok oy alarak herkesinbelediye başkanı olmak istiyoruz” dedi.

Tuna, seçim çalışmaları kapsamında Akdeniz ilçesinde bulunan Mersin SanayiSitesi’ni ziyaret etti. Cumhur İttifakı Toroslar Adayı Atsız Afşın Yılmaz ve Mezitli AdayıSerdar Soydan’ın da eşlik ettiği ziyarette, site yönetimi ve sanayi esnafı ile bir arayagelen Tuna, sanayi esnafının her zaman yanında olmaya devam edeceklerinisöyledi.

Akdeniz ilçesine bağlı Iğdır Mahallesi’nde de vatandaşlarla bir araya gelen Tuna,daha sonra HAK İşçi Sendikaları Konfederasyonu Mersin Temsilcilerinin düzenlediğiistişare toplantısına katıldı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan’ın da hazır bulunduğutoplantıda konuşan Tuna, Cumhur İttifakına destek isteyerek, “Çıktık bir sefere, zaferAllah’ın takdiridir. Biz inandık yol yürüyoruz, zafer inanların olacak inşallah” diyekonuştu.

Hastane Caddesi üzerindeki esnafla da selamlaşan Tuna,Mes-Koop S.S. 11 NoluMotorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Halit Şimşek ve yönetim kurulu üyelerinindavetlisi olarak katıldığı toplantıda, yoğun ilgiyle karşılandı.

Buradaki konuşmasında, "Bu kente değer katacağız” diyen Tuna, şöyle devam etti;"Mersin bu dönem Cumhur İttifakı ile bir şansı yakaladı. İlçe belediye başkanadaylarımız,büyükşehirde şahsım ve yukarıda hükümetimiz. Genel idarenin yaptığıyatırımlarla birlikte yerelde bizim yapacağımız yatırımlar bir biriyle koordinasyoniçinde olursa, hizmetin ne kadar hızlı olduğunun hesabını yapın. Biz proje adamıyız.Millet ortalaması yaşantımızı asla değiştirmedik ve sırça köşklerden belediyebaşkanlığı yapmadık. Bilgi birikimimiz, eğitimimiz, tecrübemiz ile Mersin’de hizmetetalibiz. 24 yıldır aktif siyasette olmamız nedeniyle de Çamlıyayla’dan Yenice’ye,Mut’tan Gülnar’a varıncaya kadar kentimizin her noktasını bilen bir kardeşiniz ve

arkadaşınız olarak bu kente değer katacağız inşallah. Her şeyden önemlisi bu kenttesosyal barışı tesis edeceğiz. Gerginliklerden beslenenlere inat, gönül adamı olmamızhasebiyle gönüllerden besleneceğiz. Birlikte bir yönetişim anlayışı içinde çalışmayadevam edeceğiz."

Herkesin düşüncesinin kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Tuna, "Çünküorada yaşayan insanlarımızın söylediğine bakmazsak, proje ile vatandaşımızınbeklentisini bir biriyle örtüştüremezsiniz. Bu iş yapboza döner. Yapboz yapmamakadına talep dinleyen ve talebe göre arzı sunan bir yapımız var. Birleşerekgüçleneceğiz. Biz birleştik ve güçlendik. Üreterek bu kenti hep birliktezenginleştireceğiz ve büyüteceğiz. Toroslar’dan çıkarken çok güzel eserler bıraktıkkıt imkanlara rağmen. ’At ölür meydan kalır, yiğit ölür namı kalır’ derler. HedefimizMersinimizin her noktasına bir değer katmaktır. Bunun için de 31 Mart’ta sizlerdenyetki bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan da Cumhur İttifakı ile 13 ilçeve büyükşehri alarak, Mersin’i hizmetle şahlandıracaklarını söyledi. Elvan, “Huzur,aş, iş ve hizmet de Cumhur İttifakındadır. İnşallah 13 ilçe belediyemizi alacağız veHamit Tuna kardeşimizi büyükşehre oturtturacağız. İlçe belediye başkanlarımız,büyükşehirde Hamit Tuna, Ankara’da bizler ve hükümetimiz, el ele işbirliği halindegücümüze güç katacağız. Bir ve beraber olacağız. Zaten uyum içerisindeyiz.Mersinimizi şahlandıracağız” şeklinde konuştu.