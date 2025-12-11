Okul müdürünü zehirlemeye çalışan hademe tutuklandı
İstanbul Arnavutköy’de bir ilkokulda temizlik görevlisinin tavuk yemeğine çamaşır suyu koyarak okul müdürünü zehirlemeye çalıştığı ortaya çıktı. Şüpheli hademe tutuklanırken yemekten alınan numuneler incelemeye alındı.
Arnavutköy Şeyh Şamil İlköğretim Okulu’nda temizlik personeli Z.S. adlı kadın, pişirilecek tavuk yemeğine çamaşır suyu ekleyerek okul müdürünü hedef aldı. Durum kısa sürede fark edilince müdür Y.B. karakola giderek şikayetçi oldu.
Gözaltına alınan Z.S., emniyet işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis ekipleri okulda inceleme yaptı, tavuk yemeğinden alınan numuneler ise laboratuvara gönderildi. Kimyasal analiz sonrası olayın detayları netleşecek.