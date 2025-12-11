  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem Okul müdürünü zehirlemeye çalışan hademe tutuklandı
Gündem

Okul müdürünü zehirlemeye çalışan hademe tutuklandı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Okul müdürünü zehirlemeye çalışan hademe tutuklandı

İstanbul Arnavutköy’de bir ilkokulda temizlik görevlisinin tavuk yemeğine çamaşır suyu koyarak okul müdürünü zehirlemeye çalıştığı ortaya çıktı. Şüpheli hademe tutuklanırken yemekten alınan numuneler incelemeye alındı.

Arnavutköy Şeyh Şamil İlköğretim Okulu’nda temizlik personeli Z.S. adlı kadın, pişirilecek tavuk yemeğine çamaşır suyu ekleyerek okul müdürünü hedef aldı. Durum kısa sürede fark edilince müdür Y.B. karakola giderek şikayetçi oldu.

Gözaltına alınan Z.S., emniyet işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis ekipleri okulda inceleme yaptı, tavuk yemeğinden alınan numuneler ise laboratuvara gönderildi. Kimyasal analiz sonrası olayın detayları netleşecek.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hakim İmamoğlu'nu mosmor etti! Mahkemede Ekrem'i şoka uğratan cevap
Gündem

Hakim İmamoğlu'nu mosmor etti! Mahkemede Ekrem'i şoka uğratan cevap

Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük yolsuzluk davasıyla yargılanan Ekrem İmamoğlu hakim karşısında dut yemiş bülbüle döndü. Salonda telefon i..
Savcılıktaki İmamoğlu köstebeği kim? Tanık sıfatıyla ifadeye giden kişi Nuray Mert’e korkunç olayı anlattı
Gündem

Savcılıktaki İmamoğlu köstebeği kim? Tanık sıfatıyla ifadeye giden kişi Nuray Mert’e korkunç olayı anlattı

Savcılığa ifade vermeye giden tanık, Nuray Mert’e başından geçenleri tek tek anlattı. “Benim gizli olarak verdiğim ifade İmamoğlu’na yakın..
Abdulkadir Selvi partilerin güncel oy oranlarını yazdı: CHP birinciyiz diyor ama anketler öyle demiyor!
Gündem

Abdulkadir Selvi partilerin güncel oy oranlarını yazdı: CHP birinciyiz diyor ama anketler öyle demiyor!

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, GENAR Araştırma'nın verilerine dayanan son anket sonuçlarını köşe yazısında paylaştı. Siyasi partilerin gü..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23