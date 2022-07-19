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Spor Tümer Metin'in acı günü
Spor

Tümer Metin'in acı günü

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Tümer Metin'in babası Ali Metin hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-07-19 08:53:00 -
Tümer Metin'in acı günü

Türkiye'de Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları giyen şimdilerde futbol yorumculuğu yapan Tümer Metin, babası Ali Metin'i kaybetti.

Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Metin, babasının cenazesinin yarın Kozlu Camii'nde kılınacağını duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tümer Metin, şu ifadeleri kullandı:

"Her daim gülen yüzü ve mutlu bakan mavi gözleriyle 13 ay boyunca hayata tutunmak için mücadele eden babamı bu akşam kaybettik. Herkesin Ali Babası, benim idolüm, canım babamın cenazesi yarın 19 Temmuz 2022 Salı günü Kozlu Camii’nde kılınacak ikindi namazına müteakip Kozlu Mezarlığı’nda defnedilecektir."

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