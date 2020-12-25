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Spor Tümer Metin’den Beşiktaşlı oyuncu için sert sözler! “Halı sahaya bile çağırmam”
Spor

Tümer Metin’den Beşiktaşlı oyuncu için sert sözler! “Halı sahaya bile çağırmam”

Beşiktaş’ın eski oyuncusu ve futbol yorumcusu Tümer Metin, Beşiktaşlı Necip Uysal için, “Onu halı sahaya bile çağırmam” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-25 09:28:00 -
Tümer Metin’den Beşiktaşlı oyuncu için sert sözler! “Halı sahaya bile çağırmam”

TRT Spor yorumcusu Tümer Metin, Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Oğuzhan Özyakup'u ve Necip Uysal'ı eleştirdi.

Tümer Metin şunları söyledi:

Ben neden oynamadığını tahmin edebiliyorum Oğuzhan'ın. "Alex, Hagi şu anda takımında olsa oynatır mısın?" sorusuna Sergen hoca, "Şu an oynatamayız, şimdi devir değişti" yanıtını verdi. Sergen hoca kendini de koyarak, "Ben dahil oynayamam şu anda" dedi. Alex'in, Hagi'nin, Sergen'in oynayamayacağı bir Beşiktaş takımından bahsediyoruz. Oğuzhan'ın falan yer bulması çok kolay değil artık.

Vazgeçeceksin. Yıldız, statü, ben zamanında şunları yaptım yok. Anında değişiyor futbol. Bugün zaman zaman eleştiriyoruz ama Necip, Oğuzhan'dan çok daha fazla dakika almıştır Beşiktaş tarihinde. Necip, Oğuzhan'dan çok daha fazla fayda sağlamıştır. Necip'i halı sahaya çağırmam, gel oynayalım demem. Ama katkısı başımla beraber.

Oğuzhan diyor ki, "Ben yıldızım, bana vereceksin. Takımı benim üzerimden oynatacaksın." Sergen Hoca da diyor ki "Tamam vereyim takımı ama mücadele edeceksin. Gireceksin, yıkacaksın, Larin kadar tekmeye kafa sokacaksın, Necip kadar fedakar oynayacaksın." Yapmayacak. Ljajic de o yüzden yok.

Bu, başka bir paradoksu da beraberinde getiriyor. "Futbol nereye gidiyor" sorusunu da soracağız herhalde bir yandan. Alex'in, Hagi'nin, Sergen'in oynayamadığı bir futbolun aslında izleyenler arasında da çok fazla yeri yok. Messi oynamasın, koşanlar oynasın demek gibi bu.

Sergen hoca orada bence kendince bir şey anlatmaya çalışıyor. Oyuncunun mücadele etmesi, koşması, ikili mücadelede ayakta kalması... Evet günümüz futbolu bunu istiyor ama şöyle bir şey de istiyor; oyuncular koşacak ama biri gelecek oyunu değiştirecek, seyri güzel bir iş haline getirecek, taraftarlar izlerken keyif alacak.

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