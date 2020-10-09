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Gündem Tuma Çelik için alınan karar Resmi Gazete'de yayımlandı
Gündem

Tuma Çelik için alınan karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Hakkındaki nitelikli cinsel saldırı suçlaması nedeniyle Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin TBMM kararı Resmi Gazete'de yer aldı.

Yeniakit Publisher
2020-10-09 02:44:00 -
Tuma Çelik için alınan karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete'de yer alan kararda, Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in dosyasının görüşüldüğü Karma Komisyon raporu yer aldı. Buna göre, Çelik'in yazılı ve sözlü savunmasında hakkındaki suçlamaları reddettiği, yargısız infaza tabi tutulduğu ve asıl mağduriyeti kendisinin yaşadığını savunarak yasama dokunulmazlığının kaldırılmamasını istedi.

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen komisyon raporu ile Mardin Bağımsız Milletvekili uma Çelik'in Yasama Dokunulmazlığının kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi ve eki Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma dosyası bakımından yargılamanın devamını sağlamak ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına oy çokluğuyla karar verilmiştir.

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