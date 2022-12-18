Tüm zamanların rekorunu kırmıştı! Gram altın zirveden döndü

ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini 50 baz puan artırdı. 4 toplantısında da üst üste 75 baz puan faiz artışına giden Fed böylelikle son toplantıda faiz artırım hızını yavaşlattı.

Fed faiz artırım hızını düşürmesine rağmen Fed Başkanı Jerome Powell’ın piyasalara verdiği mesajlar sonrası altın fiyatları düşüşe yöneldi. Powell faiz artırımlarına devam edileceği sinyalini verirken, "muhtemel bir faiz indirimi için enflasyonda belirgin bir düşüş görülmesi gerektiğini" söyledi. Bu durum Powell’dan faiz indirimi mesajı bekleyen piyasaları şaşırttı.

Haftaya 1796 dolardan başlayan ons altın salı günü 1824 dolara kadar çıkarak 5.5 ayın zirvesine yükseldi. Çarşamba günü Fed faiz kararı öncesinde 1810 dolar civarında hareket eden ons altın Powell’ın şahin söylemleri sonrasında düşüşe yöneldi. Ons altın perşembe günü 1773 dolara kadar düştü.

Haftanın son işlem gününde ise toparlanma gösteren ons altın 1794 doları gördükten sonra 1792 dolardan kapandı. Haftalık bazda fiyat hareketine bakıldığında ons altın yüzde 0.15 oranında değer kaybetti.

Gram altın da geri çekildi

Haftaya 1074 liradan başlayan gram altın salı günü 1093 liraya kadar yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Çarşamba günü Powell’ın açıklamalarının ardından ons altındaki düşüşe bağlı olarak gerileyen gram altın fiyatı perşembe günü 1061 liraya kadar indi. Cuma günü 1076 liraya kadar toparlanma gösteren gram altın 1074 liradan kapandı. Haftalık bazda fiyat hareketine bakıldığında gram altın yatırımcısına yüzde 0.28 oranında kaybettirdi.