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Eğitim Tüm yurtta ders zili çalıyor
Eğitim

Tüm yurtta ders zili çalıyor

Yeniakit Publisher
2023-11-19 12:12:00 -
Tüm yurtta ders zili çalıyor

2023-2024 eğitim öğretim yılı ilk ara tatili 13-17 Kasım tarihlerinde yapıldı. Milyonlarca öğrenci için ders zili yarın çalacak.

Milli Eğitim Bakanlığının takvimine göre, bu yıl okullarda ilk ara tatil 13-17 Kasım'da uygulandı.

Öğretmenler, ara tatilde mesleki çalışma programlarını okula gitmeden çevrim içi tamamladı.

81 ilde yarın itibarıyla merkez ve tüm ilçelerde eğitim öğretim kaldığı yerden devam edecek ve bu kapsamda 20 milyon öğrenci, 1 milyon 200 bin öğretmenle dersbaşı yapacak.

Bakanlık takvimine göre, 22 Ocak-2 Şubat 2024'te yarıyıl tatili, 8-12 Nisan 2024'te ise ikinci ara tatil olacak.

11 Eylül 2023'te başlayan eğitim öğretim dönemi, 14 Haziran 2024'te sona erecek.
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