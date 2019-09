"Tüm yargı mensuplarımızın yeni Adli yılını kutluyorum"

AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, hakim, savcı, avukat ve yargı mensuplarının Türkiye’nin her köşesinde büyük bir gayretle çalıştığını ifade etti.

Adaletin tecellisinin çok önemli olduğunu dile getiren Erenler, "Tarih boyunca kurduğu devletlerdeki adaletli yönetim tarzıyla binlerce yıl dünyaya hükmeden muhteşem bir medeniyetin temsilcileriyiz. Vatandaşlarımızın kendilerini güvende hissettiği, haklarını savunma noktasında ihtiyaç duydukları her an müracaat edebilecekleri bir hukuk sistemi toplumsal huzur ve mutluluğun kaynağı aynı zamanda güçlü bir devlet olmanın da alamet-i farikasıdır. Mesleğini icra ederken tek gayesi ülkemizin ve milletimizin birliği, dirliği ve bekasının muhafazası olan, bağımsız ve tarafsız kararlarıyla adaletin tecellisi için görevini en iyi şekilde yapmaya gayret gösteren hukuk mensuplarımıza her daim minnettarız. Türkiyemiz’in her bir köşesinde ve Kütahya ilimizde yargıyı temsil ederek şevkle çalışan hakim, savcı, avukat, tüm yargı mensuplarımızın yeni Adli Yılı’nı kutluyor, başarılarla dolu bir dönem diliyorum" diye konuştu. (EFE-)