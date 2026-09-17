Türkiye'ye müjde! O ilimizde petrol üretimi fırladı: Oluk oluk çıkıyor
Türkiye'nin birçok noktasında petrol ve doğalgaz arama çalışmaları devam ederken kritik noktadaki üretim her geçen gün artıyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye'nin birçok noktasında petrol ve doğalgaz arama çalışmaları devam ederken kritik noktadaki üretim her geçen gün artıyor.
Batmancagdaş'ta yer alan habere göre, Batman-Siirt sınırındaki Kurtalan ilçesine yakın Çalıdüzü sahası bu yılın ilk aylarında keşfedilmişti. TPAO'nun daha önce ruhsatını aldığı sahada şu ana kadar açılan 18 kuyudan yaklaşık günde ortalama 3500 ile 4 bin varil arasında petrol üretimi gerçekleştiriliyor.
Petrol arama çalışmalarının hız kazandığı Çalıdüzü sahası yeni arama çalışmalarının merkezi haline geldi.
Geçen yılın son aylarında keşfedilen sahada ve yeni yılın ilk aylarında 29 gravitedeki petrolün keşfedildiği Siirt il sınırındaki Çalıdüzü’nde peş peşe sondaj kuleleri açılmıştı.
Daha önce açılan kuyularla birlikte 20'yi aşkın kuyunun açıldığı sahadaki üretimin artmasıyla birlikte, TPAO yeni stok tanklarını monte ettirmişti. Bölgede Çalıdüzü sahası verimli sahalardan biri haline geldi.
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