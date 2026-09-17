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Ekonomi
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Türkiye'ye müjde! O ilimizde petrol üretimi fırladı: Oluk oluk çıkıyor

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Türkiye'ye müjde! O ilimizde petrol üretimi fırladı: Oluk oluk çıkıyor

Türkiye'nin birçok noktasında petrol ve doğalgaz arama çalışmaları devam ederken kritik noktadaki üretim her geçen gün artıyor.

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Foto - Türkiye'ye müjde! O ilimizde petrol üretimi fırladı: Oluk oluk çıkıyor

Batmancagdaş'ta yer alan habere göre, Batman-Siirt sınırındaki Kurtalan ilçesine yakın Çalıdüzü sahası bu yılın ilk aylarında keşfedilmişti. TPAO'nun daha önce ruhsatını aldığı sahada şu ana kadar açılan 18 kuyudan yaklaşık günde ortalama 3500 ile 4 bin varil arasında petrol üretimi gerçekleştiriliyor.

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Foto - Türkiye'ye müjde! O ilimizde petrol üretimi fırladı: Oluk oluk çıkıyor

Petrol arama çalışmalarının hız kazandığı Çalıdüzü sahası yeni arama çalışmalarının merkezi haline geldi.

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Foto - Türkiye'ye müjde! O ilimizde petrol üretimi fırladı: Oluk oluk çıkıyor

Geçen yılın son aylarında keşfedilen sahada ve yeni yılın ilk aylarında 29 gravitedeki petrolün keşfedildiği Siirt il sınırındaki Çalıdüzü’nde peş peşe sondaj kuleleri açılmıştı.

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Foto - Türkiye'ye müjde! O ilimizde petrol üretimi fırladı: Oluk oluk çıkıyor

Daha önce açılan kuyularla birlikte 20'yi aşkın kuyunun açıldığı sahadaki üretimin artmasıyla birlikte, TPAO yeni stok tanklarını monte ettirmişti. Bölgede Çalıdüzü sahası verimli sahalardan biri haline geldi.

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Yorumlar

Misafir

Oh ne güzel yine petrol keşif haberi!!!
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