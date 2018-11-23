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Tüm vücudu görüntüleyen 3D tarayıcı geliştirildi

Kaliforniya Üniversitesi’nden bilim insanları, tüm organ ve dokuları aynı anda görüntüleyen 3D tarayıcı dizayn etti

23 Kasım 2018 Cuma 17:20
Tüm vücudu görüntüleyen 3D tarayıcı geliştirildi

WASHINGTON (AA) – Kaliforniya Üniversitesi’nden bilim insanları, tüm organ ve dokuları aynı anda görüntüleyebilen 3D tarayıcı geliştirdi.

Kalifornia Üniversitesi’nin Davis Kampüsü’nde görevli Simon Cherry ve Ramsey Badawi isimli profesörler tarafından 13 yıllık bir çalışmanın ardından geliştirilen ve “Explorer” adı verilen 3D tarayıcı, 20-30 sanayide bütün vücut görüntüsünü tarayabiliyor.

Dünya genelinde sıkça kullanılan iki ayrı tarama sistemini (Pozitron Emisyon Tomografi ve X-ışını Bilgisayarlı Tomografi) birleştiren yeni tarayıcının başta kanser olmak üzere birçok hastalığın teşhisinde çığır açabileceği belirtiliyor.

Tarayıcı, ayrıca, vücuttaki kan akışının gücünü ve ilaçların nasıl emildiğini de izleme imkanı veriyor. Yeni tarayıcı, vücuttaki iltihap veya enfeksiyonu tespit edebiliyor ve hastalığın hangi bölgelere yayıldığını görünür hale getirebiliyor.

Üzerinde çalışmaların sürdüğü 3D tarayıcının, Haziran 2019’dan itibaren hastanelerin kullanımına hazır hale getirilmesi planlanıyor.

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 17:20
  1. 3D tarayıcı

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