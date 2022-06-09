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Ekonomi 'Tüm varlıklarınızı satıp oraya yatırın' diyen İslam Memiş üstüne basa basa uyardı: Asla kaybetmeyeceksiniz
Ekonomi

'Tüm varlıklarınızı satıp oraya yatırın' diyen İslam Memiş üstüne basa basa uyardı: Asla kaybetmeyeceksiniz

İslam Memiş, döviz ve altını olan yatırımcıya ellerindekini satıp TL satın alma çağrısında bulundu. Türkiye'ye operasyon çekildiğini belirten Memiş, vatandaşlara "Ülkemize destek olmalıyız." çağrısında bulundu

Yeniakit Publisher
2022-06-09 19:12:00 - 2022-06-09 19:35:27

 yeniakit.com.tr 

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, vatandaşları ellerindeki döviz ve altınlarını bozdurup TL satın almaya çağırdı.

Youtube kanalında yatırımcıya tavsiyelerde bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, önemli açıklamalar yaptı.

"Varlıklarınızı satın, TL’ye geçin"

Yatırımcıyı TL satın almaya davet eden Memiş, "Bütün varlıklarınızı satın, TL’ye geçin. Hem kar edeceksiniz, hem de bu vatana, Mehmetçiklerimize ve polislerimize destek vermiş olacaksınız. Vicdanınız da rahat olmuş olacak. Bugün Türkiye’ye sırt verme, Türkiye’nin operasyon sürecine el atma günüdür." ifadelerini kullandı.

Kendisinin de sattığını ve çevresindekilere sattırdığını belirten Memiş, “İster al ister sat. Yükselecek. Bu da benim taarruzum, bu de benim milli mücadelem.” dedi. Türkiye için herkesin sorumluluk alması gerektiğini vurgulayan Memiş, vatandaşları döviz ve altını bozdurup TL satın almaya çağırdı.

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