Koç Holding elden çıkarmıştı: Beklenen şey geldi, şimdi altın fışkıracak

CVK Maden açıklamasında, üretim kapasitesini artırma ve operasyonel verimliliği geliştirme hedefleri doğrultusunda yatırımlarını sürdürdüğünü vurgularken, Trafigura ile kurulan stratejik iş birliğinin hem şirketin küresel madencilik sektöründeki konumunu güçlendirmesi hem de Türkiye ekonomisi ile madencilik sektörüne katma değer sağlaması açısından önemli bir adım olduğunu ifade etti.