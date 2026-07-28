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Ekonomi
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Koç Holding elden çıkarmıştı: Beklenen şey geldi, şimdi altın fışkıracak

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Koç Holding elden çıkarmıştı: Beklenen şey geldi, şimdi altın fışkıracak

Koç Holding'den aldığı altın sahasında harekete geçen CVK Maden flaş bir hamleye imza attı. Söz konusu hamle KAP'a bildirildi.

#1
Foto - Koç Holding elden çıkarmıştı: Beklenen şey geldi, şimdi altın fışkıracak

CVK Maden (CVKMD), küresel emtia ticaretinin önde gelen şirketlerinden Trafigura ile stratejik iş birliğinde önemli bir adım attı. Şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, Trafigura ile 70 milyon dolarlık Ön Ödeme Sözleşmesi imzaladığını duyurdu.

#2
Foto - Koç Holding elden çıkarmıştı: Beklenen şey geldi, şimdi altın fışkıracak

Açıklamaya göre söz konusu anlaşma, 21 Temmuz 2026 tarihinde kamuoyuna açıklanan stratejik iş birliğine ilişkin Niyet ve Temel Şartlar Belgesi kapsamında hayata geçirildi. Bu çerçevede Trafigura, CVK Maden’e toplam 70 milyon dolar tutarında ön finansman sağlayacak.

#3
Foto - Koç Holding elden çıkarmıştı: Beklenen şey geldi, şimdi altın fışkıracak

Şirket, elde edilecek kaynağın Sarıalan Altın İşletmesi, Yenipazar Polimetalik Maden İşletmesi ve krom operasyonlarına yönelik yatırım harcamalarının finansmanında kullanılacağını açıkladı. Fonun ayrıca şirketin genel kurumsal ihtiyaçlarının karşılanmasına da katkı sağlayacağı belirtildi.

#4
Foto - Koç Holding elden çıkarmıştı: Beklenen şey geldi, şimdi altın fışkıracak

Anlaşma kapsamında sağlanan ön ödemenin geri ödemesi ise nakit olarak değil, taraflar arasında imzalanacak ön alım sözleşmeleri doğrultusunda Trafigura’ya gerçekleştireceği maden ürünleri teslimatları üzerinden mahsuplaşma yöntemiyle yapılacak.

#5
Foto - Koç Holding elden çıkarmıştı: Beklenen şey geldi, şimdi altın fışkıracak

CVK Maden açıklamasında, üretim kapasitesini artırma ve operasyonel verimliliği geliştirme hedefleri doğrultusunda yatırımlarını sürdürdüğünü vurgularken, Trafigura ile kurulan stratejik iş birliğinin hem şirketin küresel madencilik sektöründeki konumunu güçlendirmesi hem de Türkiye ekonomisi ile madencilik sektörüne katma değer sağlaması açısından önemli bir adım olduğunu ifade etti.

#6
Foto - Koç Holding elden çıkarmıştı: Beklenen şey geldi, şimdi altın fışkıracak

Bu anlaşmanın şirketin uluslararası pazarlardaki büyüme stratejisini destekleyen kritik finansman hamlelerinden biri olarak öne çıktığı değerlendiriliyor. KAYNAK: PARATİC

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