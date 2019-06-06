Tüm uyarılara rağmen acı bilanço: 5 günde 53 ölü 355 yaralı

Dokuz günlük bayram tatilinde, şimdiye kadar meydana gelen 118 kazada 53 kişi öldü, 355 kişi de yaralandı.

Bayram tatili için 31 Mayıs Cuma günü mesai bitimi sonrası vatandaşlar, tatil yörelerine ya da memleketlerine gitmek için yola çıktı. Özellikle Marmara ve Ege bölgelerinde yoğunluk görülürken, cuma gününden itibaren ölümlü trafik kazalarının sayısı arttı.

Yalnızca cuma günü 18.00'den itibaren gerçekleşen 7 kazada 10 kişi hayatını kaybetti. En çok kaza ise bayramdan bir gün önce 3 Haziran'da yaşandı; toplam 28 kazada 11 kişi hayatını kaybetti.