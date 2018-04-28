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Tüm ülke ayakta, Erdoğan'ı bekliyorlar

Özbekistan'ın başkenti Taşkent, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı ziyaret nedeniyle bayrak ve renkli flamalarla süslendi.

28 Nisan 2018 Cumartesi 22:33
Tüm ülke ayakta, Erdoğan'ı bekliyorlar

Özbekistan yönetimi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretini, resmi ziyaretin ötesinde "devlet ziyareti" olarak nitelendiriyor. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özbekistan'a 29 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde yapacağı ziyarete bir gün kala şehrin cadde ve sokakları Türk ve Özbek bayrakları ile renkli flamalarla süslendi.

Cadde üzerindeki direklere Özbek ve Türk bayrakları asılırken, caddelerdeki büyük panolara asılan çok sayıdaki "Özbekistan'a hoş geldiniz değerli Türk kardeşler”, "Ülkemize hoş geldiniz sevgili Türk dostlar", "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ekselansları Özbekistan Cumhuriyeti'ne hoş geldiniz”, “Ülkemize hoş geldiniz aziz Türk dostlar" yazıları dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev'in birlikte katılacağı Özbekistan-Türkiye İş Forumu'nun düzenleneceği "Uzexpocenter" Fuarcılık Merkezi de Türk ve Özbek bayrakları ile donatıldı.

Ülkenin önde gelen ulusal gazeteleri de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özbekistan ziyaretini ilk sayfadan manşetten duyururken, ayrıca ziyaretin detaylarına da geniş yer verdi.

Ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbek mevkidaşı Şavkat Mirziyoyev ile üst düzey görüşmelerde bulunacak. Özbekistan Senatosu ve Yasama Meclisi'nin ortak genel kuruluna hitap edecek olan Erdoğan, Mirziyoyev ile Özbekistan-Türkiye iş forumuna katılacak, ayrıca tarihi Buhara şehrini ziyaret edecek.

Görüşmelerin ardından iki ülke cumhurbaşkanları işbirliğinin geliştirilmesine ilişkin Ortak Bildiri'ye imza atacak, iki ülke arasında ayrıca işbirliğini öngören bir dizi anlaşmalar imzalanacak.

Kasım 2016'da Özbekistan'ın tarihi Semerkant şehrini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2003 yılında Başbakan sıfatıyla başkent Taşkent'i ziyaret etmişti.

10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in 2000 yılında gerçekleştirdiği resmi ziyaretin ardından Taşkent 18 yıl aradan sonra yeniden bir Türk Cumhurbaşkanını ağırlamaya hazırlanıyor.

Haber Tarihi: 28 Nisan 2018 Cumartesi 22:33
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Özbekistan

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