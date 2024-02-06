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Siyaset Tüm tuşlara basmaya başladı! Ekrem’den cezaevi ve Demirtaş hamlesi
Siyaset

Tüm tuşlara basmaya başladı! Ekrem’den cezaevi ve Demirtaş hamlesi

Yeniakit Publisher
2024-02-06 12:15:00 -
Tüm tuşlara basmaya başladı! Ekrem’den cezaevi ve Demirtaş hamlesi

Akit Medya Grubu Ankara Temsilcisi Latif Şimşek'in, "Ekrem İmamoğlu botoks mu yaptırdı? Başak Demirtaş uykularını kaçırıyor" başlıklı yazısı...

Akit Medya Grubu Ankara Temsilcisi Latif Şimşek'in bugünkü yazısı...

İyi Parti hangi gerekçelerle CHP’nin yanından ayrıldıysa, DEM Parti’nin gerekçeleri de aynı.

Artık CHP’nin kuyruğunda bir parti olarak anılmak istemiyorlar.

Başak Demirtaş adının ortaya atılmasının DEM Parti için “blöf” ya da “el yükseltme” amacı taşıdığına ilişkin iddialar da gerçeği yansıtmıyor.

DEM Parti’nin yaptığı taban araştırmasında, seçime kendi adaylarıyla, bağımsız olarak girilmesi öne çıkıyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

“Ak Parti’ye kaybettirmek için CHP’ye kazandırmak” düşüncesi siyaseten onlara da sağlıklı gelmiyor. Kendi potansiyellerini görmek istiyorlar. Özellikle, İstanbul, Ankara ve İzmir’de alacakları oylarla DEM Parti’nin batı profilini çıkarma düşüncesindeler.

İstanbul’da Başak Demirtaş adıyla, başka partilere oy kaçırmadan kendi tabanlarını konsolide edeceklerine inanıyorlar. Selahattin Demirtaş’ın cezaevinde olması nedeniyle, Başak Demirtaş’a sosyolojik ve psikolojik ek bir destek geleceğine de inanıyorlar.

Bütün bunlar DEM Parti’nin Kandil ve İmralı’nın kontrolünde olduğu gerçeğini ortadan kaldırmıyor.

İMAMOĞLU BOTOKS MU YAPTIRDI?

Hafta sonu İstanbul’dan Ankara’ya gelen siyasetin de çok içinde bir işadamı arkadaşımla yemek yedik.

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