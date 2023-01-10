Tüm Türkiye'yi sinir krizine sokmuştu! Müge Anlı'daki sapık Sinan, küçük çocuğu böyle kandırıp tecavüz etmiş

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan Arife Gökçe olayının baş şüphelisi Sinan Sardoğan 2018 yılında İstanbul'da 12 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismara bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı. O dönem şikayetçi olan mağdur A.A.'nın ifadesinde ismini Osman olarak bildiği bir adamın evlerinin önünde oynarken yanına gelip 'bakkallara şişe satıyorum bana yardım eder misin? Benimle gel yakında bir yere götüreceğim orada şişe var' diyerek metruk bir alana götürdüğünü söylediği ortaya çıktı.

Tokat'ta 65 yaşındaki Arife Gökçe'nin kaybolmasıyla ilgili televizyon programına çıkan Sinan S, Avcılar'da 2018'de çocuğa yönelik cinsel istismar suçunu işlediği gerekçesiyle tutuklandı.

İddiaya göre, Firuzköy Mahallesi'nde 3 Ekim 2018'de o dönem 12 yaşında olan A.A. ve kardeşi M.A. evlerinin önünde oyun oynarken ismini 'Osman' olarak bildikleri 30 – 35 yaşlarında 1.70 boylarında mavi renkli kot pantolonlu birisi gelmişti.

Gelen kişi iddiaya göre çocuklara "Şişe toplamaya yardım eder misiniz" dedi.

Bunun üzerine çocuklardan A.A. ile metruk bir binada hamama benzeyen bir alana götürüp cinsel istismarda bulunmuş olayı kimseye söylemesi için ise tehdit etmişti.

Programa çıkınca her şey ortaya çıktı

Çocuk ve ailelerinin şikayeti üzerine o dönem Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada şüpheli şahsın kimliği bir türlü tespit edilemedi.

Ta ki Sinan Sardoğan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkana kadar. Yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, Müge Anlı İle Tatlı Sert Programına katılan kişinin eşkalini inceledi.

Cezaevine gönderildi

Ekiplerce yapılan çalışmada, Arife Gökçe'nin Tokat'ın Almus ilçesinde kayıp olarak aranmasıyla ilgili televizyon programına katılan şüpheli Sinan Sardoğan'ın, eşkal bilgileri ve yapılan teşhisinde 2018'de Avcılar'daki cinsel istismar olayının faili olduğu belirlendi.

Şişe toplama bahanesiyle...

Konuyla ilgili olarak olayın yaşandığı dönemde İstanbul'da olmadığını iddia eden Sinan Sardoğan Metris cezaevine gönderildi.

Mağdur çocuğun olay gününe dair alınan ifadesinde; 30 -35 yaşlarında ismini 'Osman' olarak bildiğim bir adam geldi.

Bakkallara şişe sattığını yardım etmemizi istedi. Benimle gel yakında bir yerde şişe var dedi. Karanlık ve metruk bir binada hamama benzer bir yere götürdü. Olanları kimseye anlatma diyerek tehdit ettiğini söylediği öne sürüldü.