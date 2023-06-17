Tüm Türkiye’ye örnek olacak! Bu ilçede anonsla eleman aranıyor

Göreve geldiği 2014 yılından bu zamana kadar ilçede var olan sorunları çözme noktasında büyük bir gayret gösterdiklerini ifade eden Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, sorunların tamamına yakınını çözüme kavuşturduklarını, küçük sanayi sitesinin yapılmasıyla birlikte de ilçede eksik bir şey kalmayacağını vurguladı.



Fabrika ve işçi sayısında büyük bir artış yaşandığını belirten Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, “2014’te Kavak Belediye Başkanı oldum. Daha önceden sağlık memuru olarak görev yapıyordum. Göreve geldiğimizde Kavak’ın birçok problemi vardı. Altyapısı eksik, içme suyu ile alakalı ciddi eksiklikleri olan, konut problemi olan, şehirleşme tam yapılmamış, sosyal alanı olmayan, belediye hizmet binası iyi olmayan, düğün salonu olmayan, gençlik merkezi olmayan, okul sayısı az olan, hastanesi yeterli olmayan ve spor komplekslerinin olmadığı gelişmeye münhasır bir kasaba pozisyonundaydı. Kavak bizim dönemimizde AK Parti kadrolarımızla gelişim gösterdi. İlk olarak ilçede birlik-beraberliği ve muhabbeti oluşturduk. Hiçbir siyasi ayrım yapmadan herkesi kucakladık. Kavak’ın problemlerini çözmek için ihtiyacımız olan her şeyin üzerine gittik. İlk önceliğimiz istihdam oldu. Özellikle OSB’de 2014 öncesi 4 fabrika vardı, şu anda 40 fabrikamız var ve 25 yatırımcı da yer bekliyor. OSB’de 1300 çalışan var. 25 firma da faaliyete geçince OSB’de çalışan sayısı 5 bine yaklaşacak. Kavak Her geçen gün büyümeye ve gelişmeye devam ediyor” açıklamasında bulundu.

İlçedeki istihdam sorununu çözdüklerini ve anonsla işçi aradıklarına da değinen Başkan Sarıcaoğlu, “Ünlü bir marka kazaklarını Kavak’ta üretip, dünyaya ihraç ediyor. Fabrikada yılda 2 milyon kazak üretiliyor ve 1250 kişi çalışıyor. Belediyemizin tahsis ettiği yerde üretilen bu firmada yılsonuna kadar çalışan sayısı 2 bine çıkacak ve bu çalışanların da yüzde 100’e yakınını kadınlar oluşturuyor. Önceden göç veren bir ilçeyken şu anda istihdam konusunda göç alıyoruz ve anonsla işçi çağırıyoruz. Göreve gelmeden önce Kavak’ta olan problemlerin tamamını hallettik. Artık Kavak’ta suyla alakalı problem yok. İlçeye 100 yıl yetecek suyumuz var. Altyapı problemimiz yok. Üstyapıyı tamamen yeniledik. Görevimiz süresince merkeze 500 bin m2 parke döşedik. Sosyal alanlar, konutlar, gençlik eğitim merkezleri, spor alanları, okullar, kamu binaları gibi birçok alanı ilçeye kazandırdık” diye konuştu.

Küçük sanayi sitesinin tamamlanması ile ilçede eksik bir şeyin kalmayacağını belirten Sarıcaoğlu, “Şu anda Kavak’ta eksik olarak nitelendirebileceğim sadece ‘küçük sanayi sitesi’ diyebilirim. Onun da bu sene içerisinde ihalesini yapacağız. Kamulaştırma işleri bitti. Küçük sanayi sitesinde 55 dükkan yer alacak. Onu da yaptığımızda Allah’ın izni ile Kavak’ta eksik bir şey kalmamış olacak. Bundan sonraki hedef de Kavak’ı çok üst sınıfta bir ilçe pozisyonuna sokmak. Yani Samsun’un merkez ilçeleri pozisyonuna sokmamız gerekiyor. Onun çabası içerisinde olacağız. İlçemizde ayrıca bin çalışanı olan Türkiye’nin sayılı kapalı ceza evlerinden biri var. Buranın ilçe ekonomisine ciddi katkısı oluyor. İmar ile alakalı tüm problemleri hallettik. İmarsız mahallemiz kalmadı. Yapılaşma da çok iyi gidiyor. Son 5 yılda 6 binin üzerinde daire yapıldı. Bu kent tamamen kendisini yeniledi. İlçemize doğalgaz geldi. Cadde, sokaklar tertemiz ve her gün temizleniyor. Vatandaşlarımız hijyene de alıştı. İlçemle gurur duyuyorum. İyi hizmetler yaptığımızı düşünüyorum. Bunun da semeresini görüyoruz. Vatandaşlarımız her seçimde bize inanılmaz destek veriyor. İkinci dönemimdeyim. Kavak’ta üst üste 2 dönem belediye başkanlığı bir Şeref Karagöz’e nasip olmuştu, bir de bize nasip oldu. Bu da hem Kavak hem de bizim için avantaj oldu. Kazandığımız tecrübemizin yansıması da ilçemize olumlu olarak geri dönüyor” şeklinde konuştu.