Tüm Türkiye'nin merakla beklediği 'müjde'nin ismi belli oldu! Amasra...

Geçen yıl Karadeniz'de 405 milyar metreküp gaz bulan Türkiye, yeni müjdeye hazırlanıyor. TRT'teki programda cuma gününü işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün o müjdeyi açıklayacak. Ancak o müjdenin ne olduğu ve ismi sızdı. Sabah gazetesinin haberine göre Erdoğan, Amasra-1 kuyusunda bulunduğu bildirilen doğalgaz miktarıyla ilgili detayları açıklayacak.

Geçtiğimiz yıl Karadeniz'deki Sakarya gaz sahasında yer alan Tuna- 1 kuyusunda 405 milyar metreküplük doğalgaz keşfi ile denizlerdeki yılın en büyük hidrokarbon keşfine imza atan Fatih Sondaj Gemisi, Türkiye'ye yeni bir gurur daha yaşatacak. Nisan ayı başında yeni görev yeri olan Amasra-1 kuyusuna uğurlanan Fatih'in burada yapılan sondajda da doğalgaz keşfettiği öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kaç milyar metreküp doğalgaz keşfedildiğine ilişkin müjdeyi bugün Filyos'tan tüm dünyaya duyuracak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, nisan ayı başında Fatih Sondaj Gemisi'ni Amasra-1 kuyusuna uğurlarken sarfettiği "Karadeniz'in Fatih'i, yeni keşifler için Amasra-1 kuyusunda yeni sondajına başladı. Milletimizin duası ve desteğiyle inşallah yeni müjdelere... Rastgele" sözleri de yeni keşifle birlikte yerini buldu.

'Fatih' kazıyor 'Kanuni' test yapıyor

Sakarya Gaz Sahası'nda, saha geliştirme ve üretim çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, Tuna-1'deki keşfin ardından bölgede Türkali-1, Türkali-2 ve Amasra-1 kuyuları açılmıştı. Fatih'in kazdığı kuyuların, kuyu testlerini ise Kanuni Sondaj Gemisi yapacak. Kanuni, 5 Mayıs'ta Filyos Limanı'ndan demir aldıktan sonra ilk kuyu testini yapacağı Türkali-2 kuyusuna ulaşmıştı.

Bölgede Fatih'in açacağı diğer kuyuların, tamamlama işlerini de Kanuni yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün Filyos Limanı'ndan Kanuni Sondaj Gemisi ile bağlantı kurarak çalışmalara ilişkin yerinde bilgi alacak.

Dünyanın en iyi 5 gemisinden biri

Dünyanın önde gelen 5 gemisi arasında bulunan 6'ncı nesil gemi Fatih sondaj gemisi, yenilenme sürecinden sonra Türkiye'nin yerli ve milli gemisi oldu. Fatih, Doğu Akdeniz'de ve Karadeniz'de çok sayıda derin deniz kuyusunu başarıyla tamamladı. Fatih'in güvenlik sistemi de çok ileri düzeyde.

Sondaj sırasında kuyudan gelebilecek ani gaz çıkışlarını kontrol altına alabilen 7 farklı emniyet vanasından oluşan 15 bin psi çalışma basıncına dayanıklı kuyu başı kontrol sistemi bulunuyor. Sıfır atık sistemi kurulu gemide, sondaj kesintileri denizde hiçbir açık oluşturmayacak şekilde karaya naklediliyor.