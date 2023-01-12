Tüm Türkiye'nin gözü Manisa'da sonuç bekleniyor! Bu sıvı petrol mü?

Son zamanlarda Manisa'dan sık sık 'Petrol bulundu' haberleri geliyor. Son olarak Bir çiftçi su kuyusu açarken petrol benzeri bir sıvı buldu. Bu olayın ardından gözler bir kez daha Manisa'ya çevrildi.

Sabah Gazetesi'nde yer alan haberde petrol benzeri sıvıyı bulan çiftçi Hilmi Yılmaz'ın açıklamalarına yer verildi.

Geçen yıl mayıs ayında Yağbasan Mahallesi`nde Mustafa Yüksel'e ait zeytin bahçesine sulama için açılan sondaj kuyusundan çıkan yanıcı siyah renkli sıvıdan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından alınan numune sonucu sıvının yüzde 94'ünün su, yüzde 6'sı ise çok kaliteli petrol olduğu belirlenmişti.

Bu bölgeye yakın bir arazide Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından açılan TPAO YAĞBASAN-1 kuyusunda da çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Yağbasan Mahallesi'nde Hilmi Yılmaz'a ait olan ve 10 yıl önce açıldıktan sonra siyah renkli bir madde çıktığı için kapatılan, ancak geçtiğimiz günlerde yine aktif hale getirilen kuyuda da yine yanıcı ve siyah renkli madde ile karşılaşıldı.

Siyah sıvıyı çakmakla yaktılar

Yılmaz'ın oğlu ve köyün gençleri o anların videosunu çekip sosyal medyada paylaştı. Görüntülerin yayılmasının ardından haber oldu. Siyah sıvı çakmakla yakılarak test edildi, yanıcı olduğu belirlendi.

Petrol çıkan kuyunun hikayesini anlatan Yılmaz, "10 sene önce bu kuyuyu su çıkarmak için açmıştım. 3-4 sene ihtiyacımız olduğu için bu kuyuyu kullandık.

Ancak su ile karışık yağ çıktığı için elbiselerimiz, üstümüz başımız kirleniyordu. Kirlenen kıyafetlerdeki yağ yıkansa da çıkmıyordu. Eskiden su yerine yağ çıkınca üzülüyorduk.

Ben de kızıp, 'Bir daha bu kuyuyu açarsam namertim' dedim. İyi ki yemin etmemişim. Diğer kuyulardaki sular azalınca tekrar suya ihtiyacım olursa bir daha çalıştırdım.

İlk yarım saat katran aktı. Sonrasında suyla karışık siyah sıvı geldi. Siyah sıvı çıkarken oğlum ve köyün gençleri video çekti. Videoyu sosyal medyada paylaşınca haber oldu. TPAO'dan gelip örnek alınacağı söylendi. Bekliyoruz" dedi.

Her yerde petrol çıkıyor

Yılmaz, "Burada kazdığımız her yerden petrol çıkıyor. 250 metreden aşağıda su yok. 250 metre aşağı inince de yağ ile karışık su çıkıyor.

Bizim için çok sürpriz olmadı. Daha önce de yağ çıktığı için bildiğimiz bir şeydi. Bir kuyu kazması bizim için çok maliyetli. Kazması, pompası, borusu derken 250 bin liraya mal oluyor" dedi.