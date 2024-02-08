Tüm Türkiye yaşlı kadının Erdoğan sözlerini konuşuyor: İki tane evim var...

Sosyal medyada paylaşım rekorları kıran videoda, bir teyzenin 'Bana para değil, vatan lazım' sözleri gündeme oturdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan desteği açıklayan kadın şunları söyledi:

Yaptığı şeyler belli değil mi? Hiçbir şekilde yıkamadılar. Dolarla yıkmaya çalıştılar. İki tane evim var yine Erdoğan'a destek olurum. Suriye'de savaş çıktı. Nereye sığındılar? Burada bir savaş çıksa biz nereye sığınacağız? Bizim ülkemiz gibi ülke yok. Erdoğan gibi Erdoğan yok. Tüm oylarımız ona. Allah ona uzun ömür versin. Ülke rahata kavuşsun. Ben kuru ekmek yemeye hazırım.