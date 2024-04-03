Tüm Türkiye bu sapığı konuşuyor! “İftar” detayı kan dondurdu! 59 yaşındaki kadına…

Samsun’da bir sapık balkondan evine girdiği 59 yaşındaki komşusuna tecavüz etmeye kalktı. Sapığın pişkin savunması ise pes dedirtti.

Samsun'un İlkadım ilçesinde çeşitli suçlardan kaydı bulunan 38 yaşındaki R.K. komşusu olan 59 yaşındaki H.U. adlı kadına cinsel saldırı girişiminde bulundu.

Ağzını kapatıp saldırdı

İddiaya göre H.U. mutfakta iftar için yemek yaparken balkondan içeri giren R.K. tarafından saldırıya uğradı.

Kadının bağırması üzerine ağzı kapatılan ve zorla odalara sürüklenen H.U., şiddetli bir direniş göstererek kaçmayı başardı. Ancak R.K. tehditler savurarak yeniden saldırı girişiminde bulundu.

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“Beni periler çağırdı”

H.U.'nun ifadesine göre R.K. kendisine yönelik saldırı sırasında tehditler savurarak olayı örtbas etmeye çalıştı. Ancak kadın polise başvurdu ve şikayette bulundu.

Polis ekipleri tarafından yakalanan R.K., suçlamaları kabul etmeyerek ilginç bir savunma yaptı.

R.K., balkonda gördüğünü iddia ettiği "perilerin" kendisini çağırdığını ve kadının evine girmesinin ardında doğaüstü güçlerin olduğunu iddia etti. Ancak mahkeme, R.K.'nın savunmasını kabul etmedi ve "nitelikli cinsel saldırı" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.