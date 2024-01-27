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Siyaset Tüm Türkiye boyunun ölçüsünü görecek! Ali Babacan ittifak kararını açıkladı
Siyaset

Tüm Türkiye boyunun ölçüsünü görecek! Ali Babacan ittifak kararını açıkladı

Yeniakit Publisher
2024-01-27 12:45:00 -
Tüm Türkiye boyunun ölçüsünü görecek! Ali Babacan ittifak kararını açıkladı

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bütün büyükşehirlerde kendi adaylarıyla seçime gideceklerini söyledi.

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, yerel seçim çalışmaları kapsamında Kocaeli'de vatandaşlarla bir araya geldi.

Ardından Kocaeli İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Babacan, açıklamalarda bulundu.

Gazetecilerin çok az oyla 15 milletvekili çıkarmalarından dolayı tepki görmelerine ilişkin sorulan soruya cevap veren Babacan, “Yerel seçimlere doğru gidiyoruz, yönümüz yarınlar, arkaya dönük fazla bakmıyoruz. Yüksek seçimlerden bu yana 8 ay geçti. 6 parti ortak liste ile seçime girmiştik. Bizim adaylarımızın olduğu her ilde CHP’nin bir önceki seçime göre ciddi oy artışı oldu, dolayısıyla bizim katkımız oldu. Üstelik bu teklif bize CHP’den geldi. Biz gidip onlara ‘Sizin listenizden girelim’ demedik. Onlar çok yoğun ısrarla dediler ki ‘Ortak liste olanca hepimiz daha fazla milletvekili elde edebiliyoruz, küsuratlardan kayıplar olmuyor, bunu yaparak mecliste belli bir sayıya ulaşabiliriz’ dediler. Aşırı ısrar üzerine biz bunu kabul ettik ve ondan sonra o birliktelik oldu. Bizim her bir milletvekilimiz bileğinin gücüyle, alının teriyle milletvekili olmuştur. Hepsi helalinden milletvekili olmuştur" dedi.

İttifak teklifi geldi mi sorusunu cevaplayan Babacan, “Seçimlere doğru gidiyoruz. Bu seçime kendi ismimizle kendi adaylarımızla giriyoruz. Hukuken yerel seçimlerde ittifak diye bir şey yok. İttifak kavramı hukuki anlamda sadece genel seçimlerde geçerlidir. Ancak farklı işbirliği modelinden söz edilebilir. Biz yerel seçimlere giderken şu ana kadar hiçbir parti ile herhangi işbirliği yapmadık. Şu oldu; yerel illerimizden genel merkeze iş birliği önerileri geldi, fakat bu iş birliği önerileri getiren arkadaşlara dedik ki ‘İlimizde 2 veya 3 parti aranızda belli noktaya gelmişsiniz ama diğer partilerin genel merkezleri bundan haberi var mı?’ diye sorduğumuzda bu sorunun cevabını alamadık. Dolayısıyla bu iş birliği olacaksa yerelden gelecek taleple olmalı ve genel merkezlerin ancak onayıyla olmalıdır. Dolayısıyla bu güne kadar bizim Türkiye’nin hiçbir yerinde hiçbir parti ile işbirliği anlaşmamız olmadı. Aday listelerinin 20 Şubata teslim edilmesine kadar süre var, olurda herhangi bir ilçemizden işbirliği modeli oluşturulursa, teşkilatlarımızdan bize böyle bir teklif gelirse, ilgili diğer siyasi partilerin genel merkezlerinin de olumlu dönüşüyle değerlendirme sonucunda olabilir, biz tamamıyla kapıyı kapatmış değiliz ama bu güne kadar böyle bir şey olmadı. Dolayısıyla biz kendi adaylarımızla büyükşehirlerden seçime doğru hızla koşuyoruz. Bütün büyükşehirlerde kendi adaylarımızla seçime gidiyoruz" şeklinde konuştu.

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