Tüm siyasi partiler feshedildi: Mal varlıkları devlete devredildi

Burkina Faso’da Bakanlar Kurulu kararnamesiyle ülkedeki tüm siyasi partiler feshedildi ve partilerin mal varlıkları devlete devredildi, alınan karar ülkenin siyasi dengelerini tamamen değiştirecek gibi görünüyor.

Burkina Faso'da hükümeti darbe yoluyla ele geçiren Ibrahim Traore liderliğindeki geçici yönetim, ülkedeki tüm siyasi partilerin faaliyetlerine son veren radikal bir karar aldı.

İçişleri Bakanı Emile Zerbo, fesih kararının "devletin yeniden inşasına" yönelik atılan bir adım olduğunu belirterek, karara gerekçe olarak çok partili sistemdeki suistimalleri ve işleyişteki sorunları gösterdi.

Zerbo, siyasi partilerin sayısının aşırı artmasının toplumsal bölünmeleri körüklediğini de kaydetti.

Burkina Faso'da 100'ün üzerinde kayıtlı siyasi parti bulunuyor.

