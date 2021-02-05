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Eğitim Tüm sınıflar ne zaman yüz yüze eğitime geçecek?
Eğitim

Tüm sınıflar ne zaman yüz yüze eğitime geçecek?

Okullar ne zaman açılacak sorusu yanıt bulurken yüz yüze eğitime ilişkin son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Bakan Ziya Selçuk tarafından tüm sınıfların yüz yüze eğitime başlamasına ilişkin açıklama yapıldı. Peki, Tüm sınıflar ne zaman yüz yüze eğitime geçecek?

Yeniakit Publisher
2021-02-05 23:19:00 -
Tüm sınıflar ne zaman yüz yüze eğitime geçecek?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, NTV canlı yayınında Seda Öğretir'in sorularını yanıtladı. Peki okullar tamamen ne zaman açılır?

Tüm sınıflar ne zaman yüz yüze eğitime geçecek?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamalarından satır başları;

Bütün sınıfların açılmasını istiyoruz ama bilim insanları 'Burada risk var' dediğinde, 'Olsun biz devam ediyoruz' deme hakkımız yok. Daha fazlası için bilim kurulu ve kabinedeki kararlar açılımlar sağlayabilir. Avrupa Birliği'nin sayısal tabloları var. Son 7 gün içinde 100 bin kişinin altında olursa tamamen açılır, şu sayının üstünde olursa tamamen kapanabilir gibi kararları var, bizde de bu tarz bir çalışma yapılıyor. Biz Avrupa ülkelerinin yaptığı yapsak okulları hiç kapatmamamız lazımdı ama bizde çoğu zaman kapandı. Biz biraz kontrollü gitmeye çalışıyoruz.

Bütün okulların risk incelemesi yapıldı. Okullardaki tedbirler okula özgü düzenleniyor. Okulların tamamına yakını temizlik sertifikası aldı ve okullarda dezenfekten ve temizlik malzemeleri depolandı. İllerin durumuna göre yetkililer, kapatma veya tamamen açma konusunda karar alabilecekler

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