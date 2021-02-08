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Eğitim Tüm sınıflar ne zaman açılacak? Okullar tamamen ne zaman açılacak?
Eğitim

Tüm sınıflar ne zaman açılacak? Okullar tamamen ne zaman açılacak?

Ortaokul ve liseler ne zaman açılacak? Koronavirüs salgını sebebiyle 20 Kasım’da yüz yüze eğitime ara verildi. 1 Mart itibariyle kademeli olarak yüz yüze eğitim başlayacak. Öğrenciler 5.,6.,7.,9.,10. ve 11. Sınıfların ne zaman açılacağı merak ediliyor. Diğer sınıflar ne zaman açılacak?

Yeniakit Publisher
2021-02-08 13:32:00 -
Tüm sınıflar ne zaman açılacak? Okullar tamamen ne zaman açılacak?

Tüm sınıflar tam zamanlı ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çevrim içi düzenlenen "Yarıyıl Tatili Dönemi Mesleki Çalışma Programı" dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) Eğitim Bilişim Ağı'ndan (EBA) meslektaşlarına seslendi. Ziya Selçuk yüz yüze eğitimle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Peki, tüm sınıflar ne zaman açılır?

Tüm sınıflar ne zaman açılacak? Okullar tamamen ne zaman açılacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, “Temel gayretimiz ve ilkemiz, deneyimlerimizin de ışığında, kontrollü şekilde yüz yüze eğitime geçmek. Salgının seyri nedeniyle tüm sınıfların aynı anda ve tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime geçmesi kısa vadede mümkün görünmüyor. Dolayısıyla biz yaş gruplarının taşıdığı riskleri, pedagojik gelişimleri, 7 ve 10. sınıflar gibi hiç açılmamış sınıfları, sınav ve staj durumu gibi çeşitli ve öncelikli etkenleri dikkate alarak planlamalarımızı yaptık. Salgının şartlarına göre en güvenli ve faydalı uygulamayı yürürlüğe koyacağız birlikte. Ayrıca bu dönemde oluşan öğrenme kayıplarını tespit ediyoruz. Bu kayıpları gidermek için öğrencilerimize gerekli desteği vermek üzere planlamalarımızı tamamladık. Yakın bir zamanda bu konudaki yol haritamızı sizlerle paylaşacağız” dedi.

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