Tüm sektörler mücbir sebep kapsamına alınsın

Hükümetin zorlu süreçte önemli tedbirleri hayata geçirdiğini ifade eden Baran, “Ancak ilave adım atılmalı. Ekonominin toparlanması için tüm sektörler mücbir sebep kapsamına alınmalı” çağrısı yaptı.

“Her şeyi devletten beklememek gerek” ifadesini kullanan Baran, şöyle konuştu: “İmkânı olanlar meydana çıkmalı. Gücü olan kiracısına ‘Arkadaş rahat ol, ben senden 3-5 ay bir şey istemiyorum’ demeli. Alacaklı borçlusuna gidip ‘Rahat ol, ödemeni 3 ay sonra yap’ teklifinde bulunmalı. Gücü ve imkânı olan da “Kredi yardımlarından yahut vergi ötelemelerinden ben değil, sıkıntılı dönem geçirenler yararlansın” önerisini getirmeli. Yani bardan bir yerden boşalırken, bir yerden de dolmalı.”

Baran, firmaların zor günlerde kârı geri planda tutmaları; gövdelerini taşın altına koymaları gerektiğinin de altını çizdi.