Tüm sektörler denetlenmeli

Resul Ekrem Şahan Ankara

Öz Gıda İş Sendikası Genel Başkanı Mehmet Şahin’den “Fiyat kontrolleri güçlü şekilde yapılmalı” ikazı geldi.

Kontroller güçlü şekilde yapılmalı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Enflasyonu kontrol altına alarak raflarda, tezgâhlarda ve etiketlerde fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz” sözünün akabinde hummalı bir çalışma içerisine giren Ticaret Bakanlığı’nın hallerin yanı sıra zincir marketler de dahil tüm sektörleri mercek altına alması talep ediliyor. Pandemi endişesini ve döviz de yaşanan dalgalanmaları bahane ederek gıda ile temizlik maddelerine uygulanan zamların vatandaşları zor durumda bırakmaması için ilave adımlar atılması gerektiği ifade ediliyor. YENI AKIT’e konuşan Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Gıda İş Sendikası Genel Başkanı Mehmet Şahin, “Fahiş fiyatlar konusunda sadece kontrol ve denetim mekanizmaları ile bir çözüm üretilebilecek bir mesele değil. Mutlaka kontrollerin güçlü şekilde yapılması lazım. Piyasa düzenleyicisini bütün piyasa tarafından hissedilir olması gerekir. Fahiş fiyatlardan kurtularak makul bir seviyeye fiyatların ulaşması için girdiden üretim aşamasından, dağıtım kanallarından perakendeye kadar bütün bu süreci iyi analiz edilerek tedbirler alınmalıdır”dedi.

Diyalog mekanizması kurulmalı

Şahin şunları söyledi: “Maalesef Covid-19 başta olmak üzere başka şeyleri gerekçe göstererek, fahiş kârlar elde ediliyor. Bazıları da pandemi sürecindeki kayıplarını telafi etmek için uğraşıyor. Bundan da düzgün üretim yapan, ticaret yapan kurumsallığa ulaşmış firmaları ayırmak lazım. Kurumsal firmaların dışında biraz daha denetim artırarak dikkatle gitmek lazım. Bu da karşılıklı bir diyalog mekanizması kurularak, adımlar atılırsa daha sağlıklı sonuçlar alınır.”