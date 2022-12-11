Tüm planları değiştirecek iddia! AK Parti, seçimi o tarihte yapacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin muhalefete yönelik olarak "Seçim gününü sabırla beklesinler. Yeri geldiğinde de hedeflerine varmak için gayret göstersinler" çıkışına rağmen AK Parti'nin seçimi erkene alarak 16 Nisan'da yapmayı planladığı iddiası Ankara kulislerine bomba gibi düştü.

Siyaset arenasında büyük ses getiren erken seçim iddiasının altında ise 2 neden yatıyor. Bunlardan ilki hükümetin ocak ayında asgari ücrete, memur maaşlarına ve emeklilere yüksek zamlar yaparak yılın ilk 3 ayında baz etkisiyle enflasyonu düşürmek, ikincisi ise seçimleri erkene alarak muhalefetin aday bulma işini aceleye getirerek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın karşısına daha zayıf bir rakip çıkarmanın önünü açmak istemeleri.