Tüm planları değiştirecek iddia! AK Parti, seçimi o tarihte yapacak
Türkiye, yavaş yavaş Haziran 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin atmosferine girerken Ankara kulislerinde konuşulan bir iddia büyük ses getirdi. AK Parti'nin ocak ayında alım gücünü artıracak adımlar atarak seçimi 16 Nisan'a çekeceği ve bu planla muhalefetin aday bulma işini aceleye getirerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha zayıf bir rakiple yarışmasının önünü açmayı hedeflediği ifade edildi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin muhalefete yönelik olarak "Seçim gününü sabırla beklesinler. Yeri geldiğinde de hedeflerine varmak için gayret göstersinler" çıkışına rağmen AK Parti'nin seçimi erkene alarak 16 Nisan'da yapmayı planladığı iddiası Ankara kulislerine bomba gibi düştü.
Siyaset arenasında büyük ses getiren erken seçim iddiasının altında ise 2 neden yatıyor. Bunlardan ilki hükümetin ocak ayında asgari ücrete, memur maaşlarına ve emeklilere yüksek zamlar yaparak yılın ilk 3 ayında baz etkisiyle enflasyonu düşürmek, ikincisi ise seçimleri erkene alarak muhalefetin aday bulma işini aceleye getirerek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın karşısına daha zayıf bir rakip çıkarmanın önünü açmak istemeleri.