'Tüm paranızı yatırmayın' diyerek duyurdu! Ünlü ekonomistten altın için yeni tahmin

Altın piyasasında, en düşük 796 bin 300 lira, en yüksek 799 bin 380 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dünü önceki kapanışa göre yüzde 1,7 artarak 797 bin 500 liradan tamamladı.

9 Şubat gram altın 800 lira sınırına dayandı. Gram altın 798,80, çeyrek altın 1.316,00, yarım altın 2.631,00, cumhuriyet altını 5.237,00 liradan alıcı buluyor.



Piyasa Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, İnfo Yatırım'a altın fiyatlarına ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu ve şunları söyledi:



Yılın ilk ayı itibari ile yön arayışına giren altının yılın ikinci ayına başladığımızda yukarı yönlü seyre devam ettiğini söyleyebiliriz.



Merkez Bankası'nın faiz artırımlarını öne çekeceğini ve bu arada da miktarının da 50 baz puan miktarında olacağına dair yorumlar yapılması altını baskıladı. Avrupa'ya baktığımız zaman İngiltere Merkez Bankası'nın toplantısı vardı ertesinde Avrupa Merkez Bankası'nın toplantısı vardı. Euro'nun dolar karşısında yükselmesi altını destekledi.



Faiz artırım beklentileri olmasını rağmen altın yükselişini sürdürüyor. Altın jeopolitik gerginlikleri de fiyatlar haline geldi. Altının destekleyen gelişmeler altını köstekleyen gelişmelerden daha güçlü görünüyor.

"820 liraya yükselecek"

Altın fiyatı içeride de talep az olsa da satış az olsa da çarpan etkisi ile 800 liranın üzerinde kalacak gibi görünüyor. Ons'daki 1825-1830 seviyeleri dolar TL'nin 13,60-13,70 seviyelerinde olması halinde 820-825 liraya kadar toparlanan altın fiyatı görebiliriz. 790 sanki taban seviyesi gibi görünüyor.



Gözler Amerika'dan gelecek ekonomik verilere ve mart ayındaki toplantıda olacak. Yapılacak açıklamalar piyasaları şekillendirmeye devam edecek.

"Her düşüş fırsattır"

Orta ve uzun vadeli düşünüldüğünde her düşüş alım için fırsattır. Tüm paraların altına yatırılmasından ziyade yüzde 30 yüzde 40 orta ve uzun vadeli... Orta ve uzun vadeden kasıt şu 1 yılla 3 yıl arasında.