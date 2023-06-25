Tüm konteynerlere klima takılıyor

Muhammet Kutlu Ankara

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, deprem bölgesindeki çalışmalarına dün Osmaniye’de devam etti. Fakıuşağı Mahallesi’ndeki Karaçay Konteyner Kenti’ni ziyaret eden ve depremzedelerle görüşen Yerlikaya, çocuklara oyuncak dağıttı. Konteyner kentteki geçici iş yerlerinde de incelemelerde bulunan Yerlikaya, esnafla sohbet etti.

Depremden etkilenen 11 kentteki ilçe ve köydeki hiçbir vatandaşın boynunun bükük kalmayacağını vurgulayan Yerlikaya, yaraların sarılması için çalışmaların süreceğini belirtti.

Yerlikaya, daha sonra Osmaniye Valiliğini ziyaret ederek Vali Erdinç Yılmaz ve diğer ilgililerle yapılan çalışmalar hakkında basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.

Konutları 1 yılda teslim edeceğiz

Daha sonra açıklama yapan Bakan Yerlikaya, öncelikli amaçlarının Osmaniye’deki çadır alanları ve tesislerde kalan vatandaşlara en kısa zamanda isteklerine göre kira yardımı ya da konteyner desteği sunmak olduğunu anlatarak, şöyle devam etti: “Osmaniye’de hasar tespiti tamamlanan bağımsız bölüm sayısı 282 bin 434. Bunlardan orta hasarlı ve üzeri olan bağımsız bölüm sayısı 25 bin 311. Bunun 20 bin 196’sı konut, 3 bin 340’ı ticarethane. Kentteki 800 enkazın hepsini kaldırdık. Osmaniye’de 17 bin 797 kalıcı konut yapılacak. 5 bin 231’inin yapım süreci başladı. Cumhurbaşkanımızın söz verdiği gibi bu konutları Allah’ın izniyle bir yıl içerisinde kıymetli hemşehrilerimize teslim edeceğiz” diye konuştu.

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Hedef kısa sürede 50 bini geçmek

Osmaniye’de 3 bin 294 konteynerde yaklaşık 5 bin depremzedenin misafir edildiğini anlatan Yerlikaya, kentteki programları kapsamında bu geçici yaşam alanlarında kalan vatandaşları ziyaret ederek taleplerini dinlediklerini söyledi.

Yerlikaya, devletin her zaman vatandaşın yanında olduğunu belirterek “Sıcak havalar nedeniyle konteyner kentlerdeki tüm konteynerlere klima sürecini başlattık. Şu ana kadar 30 binin üzerine çıktık ama kısa sürede 50 bini geçeceğiz. Tüm firmalarla görüşüyoruz. Bugün gezdiğimiz konteyner kente 2 bin 100 klima geldi. Bayramdan önce tamamını takacağız” dedi.

Yemeği kendileri yapmak istiyor

Deprem bölgesinde bugüne kadar AFAD, Kızılay ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle kesintisiz yemek hizmeti verdiklerini ancak konteynerlerdeki ailelerin artık kendi yemeklerini yapmak istediklerini belirterek şöyle devam etti: “Diyorlar ki ‘Burada ocağımız var, klimamız var. Yemeğimizi kendimiz yapmak istiyoruz. Kızılayla beraber AFAD’ımız oturdular, çalıştılar. İnşallah bayramdan hemen sonra bir kart sistemiyle alışverişlerini yapıp yemeklerini de kendi gönüllerine göre pişirmelerini sağlayacağız.”

Yerlikaya, Osmaniye’de 82 bin 762 aileye 827 milyon lira hane destek ödemesi, 14 bin 508 aileye 217 milyon lira taşınma ve 10 bin 78 aileye 113 milyon kira yardımı yaptıklarını belirterek, Osmaniye’ye 1 milyar 317 milyon lira ödenek kullanıldığı bilgisini verdi.