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Ekonomi Tüm gözler Merkez Bankası'na çevrildi
Ekonomi

Tüm gözler Merkez Bankası'na çevrildi

Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararını bugün verecek. Banka bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 19'dan yüzde 18 seviyesine indirmişti.

Yeniakit Publisher
2021-10-21 01:26:00 -
Tüm gözler Merkez Bankası'na çevrildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında bugün toplanacak.

TCMB Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin beklenti anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) indirileceğini tahmin ediyor.

İndirim bekleniyor

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 50 baz puan indirim yönünde gerçekleşti.

Eylül ayında politika faizi yüzde 18 olmuştu

Eylül ayındaki PPK toplantısında politika faizi yüzde 19'dan yüzde 18 seviyesine çekilmişti.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı ise bir önceki anket dönemine göre 100 baz puan azalarak yüzde 17 oldu.

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