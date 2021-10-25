Tüm gözler kritik toplantıya çevrildi! Ana gündem maddesi 10 büyükelçi ve koronavirüsle mücadele

Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında pazartesi günü yapılacak. Kritik toplantının ana gündem maddesi, Erdoğan'ın 10 büyükelçinin "istenmeyen isim" ilan edilmesi için verdiği talimat ve koronavirüs salgını olacak. Toplantının ardından Erdoğan'ın millete sesleniş konuşmasını gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında pazartesi günü Beştepe'de toplanacak. Bu ayın sonunda İtalya'nın Başkenti Roma'da yapılacak olan G20 Liderler Zirvesi öncesi son hazırlıklar Kabine toplantısında görüşülecek. Ele alınması beklenen konular üzerinde kapsamlı değerlendirmeler yapılacak.

Terörle mücadele görüşülecek

Terörle mücadele de Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin gündeminde olacak. Terör örgütleri PKK/PYD, FETÖ ve DEAŞ ile mücadelede gelinen son nokta değerlendirilecek.

10 büyükelçinin durumu

Osman Kavala'nın derhal serbest bırakılması için çağrı yapan ABD, Fransa, Almanya, Hollanda, İsveç, Norveç, Finlandiya, Danimarka, Kanada ve Yeni Zelanda'nın büyükelçileriyle ilgili alınacak karar ise toplantının en önemli gündem maddeleri arasında yer alacak.

Erdoğan talimat vermişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gerekli talimatı ben Dışişleri Bakanıma verdim. Bu 10 tane büyükelçinin istenmeyen adam ilan edilmelerini hemen halledeceksiniz dedim. Bunlar Türkiye'yi tanıyacak, anlayacak, bilecekler. Türkiye'yi bilmedikleri, anlamadıkları gün burayı terk edecekler." diyerek 10 büyükelçinin 'istenmeyen isim' ilan edilmesi için talimat verdiğini açıklamıştı.

Salgındaki son durum ele alınacak

Koronavirüsle mücadele gündemdeki bir diğer başlık olacak. Artan vaka sayıları ve aşılamadaki son durum konuşulacak.

Erdoğan açıklama yapacak

Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısına geçerek, Kabinede alınan kararları kamuoyu ile paylaşacak.

'Persona non grata' (istenmeyen isim) nedir?

"Persona non grata (istenmeyen isim) terimi; devletler arası ilişkilerde bir ülkeye girmesi veya o ülkede kalması, ülkenin merkezi hükümeti tarafından yasaklanan yabancı kişiler için kullanılıyor. "İstenmeyen isim" kendisine verilen diplomatik dokunulmazlık hakkı sayesinde tutuklama ve herhangi bir kovuşturmadan korunan yabancı diplomata bir ülkenin uygulayabileceği en ciddi kınama biçimi olarak biliniyor. Eğer bir ülke; yabancı büyükelçileri 'istenmeyen isim' ilan ederse, o elçilerin bulundukları ülkeler de aynı şekilde karşılık veriyor.