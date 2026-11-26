Trump yönetiminden dünyayı sarsacak yeni vergi hamlesi! Listede 14 ekonomi var
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ABD yönetimi, küresel ticarette dengeleri değiştirecek yeni bir gümrük vergisi planını gündeme getirdi. Aralarında Çin, Avrupa Birliği, Japonya ve Hindistan'ın da bulunduğu 14 ekonomiyi hedef alan Washington'un yeni tarife hazırlığı, uluslararası arenada tepkilere neden oldu.
ABD Ticaret Temsilciliği (USTR), 301 sayılı Ticaret Yasası kapsamında yürütülen "kapasite fazlası" soruşturmasının ardından yeni gümrük vergisi planını açıkladı.
Washington yönetimi, hedef aldığı ekonomilerin üretimde yapısal kapasite fazlası oluşturarak Amerikan ticaretine zarar verdiğini öne sürdü.
ABD'NİN VERGİ LİSTESİNDE KİMLER VAR?
Yeni gümrük vergisi planının kapsamına Çin, Avrupa Birliği, Hindistan, Japonya, Güney Kore, Vietnam, Tayland, Malezya, Endonezya, İsviçre, Singapur, Bangladeş, Kamboçya ve Tayvan alındı.
ABD'nin yakın ticaret ortaklarının da listede yer alması dikkat çekti.
YÜZDE 25'E KADAR ÇIKACAK
ABD Ticaret Temsilciliğinin önerdiği yeni gümrük vergisi oranlarından bazıları şöyle:
Avrupa Birliği: Yüzde 15
Japonya: Yüzde 15
Güney Kore: Yüzde 15
İsviçre: Yüzde 15
Tayland: Yüzde 18
Singapur: Yüzde 10
Vietnam: Yüzde 20
Çin: Yüzde 20
Hindistan: Anlaşma sağlanırsa yüzde 17, aksi halde yüzde 25
ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, Çin'e yönelik yüzde 20'lik oranın Pekin ile devam eden ticaret müzakereleri çerçevesinde kaldığını belirtti.
AVRUPA'DAN WASHINGTON'A İTİRAZ
Avrupa Komisyonu Sözcüsü Olof Gill, Avrupa'nın yapısal kapasite fazlasının kaynağı olduğu yönündeki değerlendirmeyi kesinlikle reddettiklerini açıkladı.
Avrupa Parlamentosu Uluslararası Ticaret Komitesi Başkanı Bernd Lange ise ABD'nin soruşturma sonuçlarını mantık dışı olarak nitelendirerek Washington yönetimini mevcut ticaret anlaşmalarından geri adım atmakla suçladı.
ÇİN: KORUMACILIK İÇİN BAHANE
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, gümrük ve ticaret savaşlarının hiçbir tarafın çıkarına olmadığını vurguladı.
Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yadong da Washington'un kapasite fazlası gerekçesini korumacı politikalarına bahane olarak kullandığını belirtti.
ASYA ÜLKELERİ DE TEPKİ GÖSTERDİ
Japonya, ülkesinde yapısal kapasite fazlası bulunmadığını açıklarken Singapur yönetimi, ABD'nin yeni tarife hazırlığından büyük hayal kırıklığı duyduğunu bildirdi.
Hindistan, Washington ile ticaret anlaşmasını sonuçlandırma konusundaki kararlılığını yinelerken Vietnam ise soruşturmanın sonuçlarına itiraz ederek ABD'nin suçlamalarına karşı savunma sunacağını duyurdu.
GÖZLER 25 OCAK'A ÇEVRİLDİ
Yeni gümrük vergilerini henüz yürürlüğe koymayan ABD yönetimi, düzenlemeden etkilenecek sektörlerin görüşlerini alacak.
25 Ocak 2027'de yapılması planlanan duruşmanın ardından şekillenecek nihai tarifelerin en erken şubat veya mart ayında yürürlüğe girmesi bekleniyor.